Le last minute, moins économique mais toujours possible pour l’été 2023

L’été, c’est maintenant, et il est encore possible de trouver des séjours en last minute à des prix abordables, moyennant quelques ajustements.

Les voyagistes sont raccords: la Tunisie, les îles Baléares, la Grèce et la Turquie sont les destinations les plus en vogue pour cet été.

Et contrairement à la période covid où les séjours étaient réservés le plus souvent en last minute par peur de nouvelles restrictions et de l'impossibilité de voyager, ce sont les first minute qui ont rencontré un franc succès cette année.

Conséquence, le last minute n’est plus vraiment abordable, cette année plus encore en raison de l’inflation. Cependant, que les vacanciers indécis se rassurent: il reste encore de la place pour certaines destinations.

Ainsi, pour ceux qui pousseraient cette semaine les portes d’une agence de voyage pour un séjour clé en main abordable malgré le contexte économique, il faudra s’attendre à mettre le cap sur la Tunisie, Majorque ou encore la Bulgarie, d’après We love to travel. Et le plus tôt sera le mieux, les derniers séjours partant très vite.

De son côté, Luxair se dit consciente de «l'augmentation du coût du carburant, des prix des hôtels et autres dépenses opérationnelles» et de leur «impact significatif sur les prix finaux», mais assure essayer «de maintenir et proposer des prix abordables» pour ses clients.

Le city trip, l’alternative de l’été pour moins de 1.000 euros?

Raison pour laquelle «les équipes révisent constamment les prix pour proposer de bonnes offres aux clients, même en last minute». En bref, les prix bas et bonnes offres proposées concernent les vols vers des city trip (sans l’hôtel compris). Pour des prix inférieurs à 200€ en juillet ou août, citons donc Londres, Nice, Barcelone, Rome, Venise, Prague, Munich, Berlin, Dublin, et Hambourg.

Par exemple, il est toujours possible de s’en sortir pour un vol aller-retour en classe économique Dublin-Luxembourg pour 200,40 euros pour six jours en août. En 2019, aux mêmes dates, il en coûtait 193,70 euros. Au vu de l’inflation, cela reste donc convenable.

Côté hébergement, pour deux personnes sur place en passant par Booking, comptez 553 euros pour une chambre double avec salle de bain privative dans ce qui est une résidence étudiante le reste de l’année. En 2019, cela revenait encore à 277,78 euros. L’addition globale hors restauration et activités reste salée, à 753,40 euros le séjour contre 471,48 en 2019, mais ne dépasse pas la barre des 1.000 euros.

Des packages vols-hôtels encore disponibles en agence

Vous l’aurez compris, les vacances représentent plus que jamais un luxe cette année pour ceux qui n’auraient pas anticipé leurs congés.

Cependant, Luxair l’assure, «du côté du tour opérateur LuxairTours, des offres spéciales sont proposées tout au long de l’été pour des départs en juillet et en août sur des destinations en Espagne (Malaga, Majorque, Ibiza…), en Italie (Bari, Brindisi, Rimini, Sardaigne…), en Grèce (Santorini, Chania, Thessalonique, Corfu, Kos…), en Croatie (Zadar…) et en France (Biarritz…); afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s’évader et de profiter de la saison estivale».

Toutefois, force est de constater que le prix pour huit jours avoisine quasi systématiquement les 2.000 euros lors des simulations de réservation. Pour un séjour en Grèce à Corfou, il en coûte actuellement 1.722 euros à partir du 8 juillet pour deux personnes, là où les prix étaient bien moins élevés il y a encore quelques années, mais où l’afflux record des touristes, notamment à l’été 2019, a contribué à la hausse des prix, indépendamment de l’inflation.

Moralité: pour des offres à bas coût, c’est dès à présent qu’il faut réserver votre séjour pour cet hiver.