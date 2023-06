Le look britpop et les glaces vegan feront fureur cet été

Les dénicheurs de tendances et les experts sont d'accord: ça va chauffer dans les semaines à venir... et pas seulement dans le sens premier du terme.

Une bière sur le balcon, un plongeon dans l'eau fraîche et une délicieuse glace - c'est à l'ordre du jour de presque tout le monde cet été.

Mais chaque année, il y a quelques nouveautés en termes de mode, de musique ou de gastronomie. Tour d'horizon des tendances pour l'été qui arrive.

Les bustiers moulants en vogue

«Le bustier moulant fait son grand retour cette année et remplace n'importe quel tee-shirt, débardeur ou chemisier dans nos armoires», c'est du moins ce que prétend le magazine Vogue, qui a déjà observé plusieurs stars avec ce vêtement tendance.

Toujours selon Vogue, les bustiers moulants faisaient déjà partie intégrante de la garde-robe de soirée de l'icône du style de la série HBO «Sex and the City», Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), et ils ont récemment fait leur grand retour. Et si vous préférez être un peu plus couvert, vous pouvez prendre un gilet pull - également sans chemise ni chemisier - comme base.

Pas de pantalon ou de hotpants

Si vous suivez des stars et des starlettes comme Kendall et Kylie Jenner ou regardez la tenue de scène de la mégastar Helene Fischer, alors c'est d'emblée très clair: le «no pants look» est à la mode. Cela signifie que vous portez des sous-vêtements ou un costume une pièce sur des collants opaques. Cela rappelle les looks aérobies des années 1980.

Tout le monde - y compris les hommes - devrait aussi porter des shorts moulants cet été. Mais attention: si vous avez des jambes trop étroites ou trop fortes, vous devriez y réfléchir à deux fois, car ce look est impitoyable!

Casquette de baseball et bob

Après le battage médiatique des chapeaux de pêche, la casquette de baseball connaît un retour en force. «De Balenciaga à Gucci, de Louis Vuitton à Off-White, la casquette de baseball restera la tendance street style pour 2023», affirme le magazine masculin GQ. Des créateurs comme Alessandro Michele misent clairement sur le classique, tandis que Raf Simons, par exemple, privilégie toujours le bob.

Une protection contre le soleil décontractée, pour un prix à partir de 70 euros... © PHOTO: D. R.

Le look britpop

Des pantalons comme dans les années 1970, des hauts des années 2000... et des cheveux comme dans les années 1990, du moins c'est ce que croit Men's Health: «Effiloché sur les côtés et le cou, cheveux superposés qui s'allongent de plus en plus vers l'avant et juste au-dessus des sourcils» - c'est à ça que ressemblaient les Brit-Pop-Stars à l'époque.

La mode masculine est décontractée et aussi transparente. © PHOTO: Zalando

Après les coupes fondues précises des dernières années avec des côtés courts et des séparations rasées avec précision, les looks aux contours doux sont désormais à l'ordre du jour. Les boucles ont aussi fait leur réapparition sur les têtes masculines- souvent créées de manière artificielle.

Les hommes l'aiment décontracté

Les jeunes hommes sont récemment devenus très désireux d'expérimenter la mode - il suffit de penser aux bas avec des chaussures ouvertes, aux colliers de perles et bien sûr au sac à main pour homme.

GQ recommande également le costume (torse nu), le survêtement, les pantalons avec poches cargo et les hauts en filet. Les plus courageux porteront également des hauts transparents en organza ou en maille.

Des rafraîchissements... végétaliens!

Lorsque les températures augmentent, l'envie d'une glace se fait rapidement sentir.

Lire aussi :Voici où déguster une boule de glace artisanale au Luxembourg

Les glaciers ont beaucoup à offrir en termes de goût - du caramel beurre salé aux variétés alcoolisées en passant par les glaces protéinées - même si les aficionados préfèrent les saveurs classiques: vanille, chocolat, stracciatella ou fraises sont généralement en tête des listes de succès...

Et de plus en plus souvent aussi en version vegan (ou avec des ingrédients plus sains). Cette tendance est désormais également arrivée dans les supermarchés.

Staycation?

Bien sûr, les gens continuent d'être attirés par les destinations lointaines, mais les Luxembourgeois peuvent aussi explorer les régions alentours en bus et en train... et c'est parfois même gratuit... Ou peu cher!

Si vous souhaitez vous rendre en Allemagne, vous pouvez bénéficier du ticket à 49 euros que vous pouvez utiliser avec tous les trains régionaux, bus, trams et métros pendant un mois (avec un abonnement résiliable mensuellement ).

Des villes comme Cologne, Coblence ou Francfort sont donc particulièrement accessibles cette année. Autant profiter de la notion de staycation (Vacances à la maison) autant qu'on le souhaite!

Tube de l'été

Le hit de l'été n'a pas encore émergé cette année (il n'atteint généralement pas l'Europe centrale avant la fin juillet ou août). En attendant, des hits de longue date sont donc en tête des charts.

Si vous vous arrêtez sur le top 50 pour le Luxembourg sur Spotify, «Ella Baila Sola» d'Eslabon Armado/Peso Pluma et bien sûr la nouvelle édition de «Danza Kuduro» de Don Omar/Lucenzo feront l'affaire, avec beaucoup d'imagination...

Car malheureusement, tous les autres titres présents sur cette playlist semblent déjà vouloir nous plonger dans l'ambiance de l'automne.

Amour de vacances ou nouveau mode de vie?

Y a-t-il encore de l'espoir pour l'amour? C'est en tout cas ce que laisse entendre le «Future of Dating Report 2023» de Tinder: La génération Z (18 à 25 ans) ne veut plus blesser l'autre, renonce au ghosting et aux restrictions de toutes sortes. En revanche, les notions de polyamour (c'est-à-dire plusieurs relations en même temps) et de situationhip deviennent plus importantes.

Traduction: «Une relation romantique ou sexuelle dans laquelle les personnes concernées ne définissent pas et ne communiquent pas clairement leur statut», selon le New York Times.

Personne n'est sûr de ce que l'un représente vraiment pour l'autre dans une «situationhip». La détente étant inscrite à l'agenda, cela ne devrait pas trop poser problème à la plupart d'entre nous.