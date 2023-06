Le yacht luxembourgeois du basketteur Tony Parker est à louer pour 120.000€ par semaine

Le «Infinity Nine» a notamment été aperçu à Cannes et à Monaco pas plus tard que ce weekend. Son propriétaire, Tony Parker, le met en location via sa société implantée au Luxembourg, tout en lui faisant battre le pavillon de Malte.

Que deviennent les grands sportifs après leur carrière professionnelle? Certains ont rapidement trouvé leur voie en se lançant dans une carrière d'entraîneur. C'est bien souvent le cas dans le football. D'autres deviennent quant à eux consultants ou encore commentateurs sportifs. Et puis, il y a également toutes ces reconversions pour le moins insoupçonnées. C'est notamment le cas de l'ancienne légende du basket français et des San Antonio Spurs: Tony Parker. Le meneur français propose en effet son immense yacht à la location, et ce, grâce à une société implantée au Luxembourg.

Ce sont nos confrères de Rue89 Lyon qui reviennent sur les nouvelles activités de l'ex-mari d'Eva Longoria, évoquant l'«odyssée fiscale du yacht de Tony Parker au Luxembourg». En effet, Tony Parker son «Infinity Nine», c'est le nom donné au yacht en référence au numéro fétiche du basketteur, via une entreprise baptisée «Infinity Nine Yachting Sàrl». Celle-ci est implantée dans un immeuble situé le long de la rue Charles VI, à la même adresse qu'une autre société spécialisée dans la gestion des navires de mer et des yachts.

Une fiscalité avantageuse

La situation n'a rien d'exceptionnel. Les liens entre les sportifs, richissimes hommes d'affaires et autres artistes internationaux avec le Luxembourg sont loin d'être ténus. On se souvient, par exemple, des fameuses sociétés-écrans luxembourgeoises de Shakira afin de dissimuler des millions d'euros d'actifs. En marge du conflit ukrainien, on apprenait également qu'un tiers des oligarques russes les plus riches auraient ainsi des actifs au Luxembourg.

Tony Parker ne déroge donc pas non plus à la règle. En effet, si sa société est bel et bien immatriculée au Luxembourg, il fait battre le pavillon de Malte sur son yacht. Des choix stratégiques qui permettent à l’ex-basketteur de bénéficier d’une fiscalité avantageuse, comme l'indique Rue89 Lyon.

Toujours est-il que si vous le désirez, il vous est possible de louer l'impressionnant bateau de plaisance. Pour une semaine, comptez au grand minimum 120.000€ en basse saison et 140.000€ en haute saison. Long de 35 mètres pour une largeur de 7,80m, l'«Infinity Nine», construit en Turquie en 2022 pour un coût total de 9 millions d'euros, peut accueillir jusqu'à 12 personnes dans 6 cabines de luxe, pour ne pas dire des suites. Il peut également accueillir jusqu'à 6 membres d'équipage à bord qui auront leurs propres quartiers. Bien évidemment, le yacht dispose de son propre spa, sa salle de sport, son jacuzzi et de sa piscine. Le yacht dispose d’une vitesse de croisière de 10 nœuds (18,5 km/h) et d’une vitesse maximale de 14 nœuds (25,9km/h) et dispose d'une portée d'environ 6.000 miles marins, un véritable monstre des mers.

Pour l'heure, ce palais flottant est disponible à la location pour des croisières en Méditerranée, à condition que votre bourse le permette.