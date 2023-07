Les meilleurs complexes d'escalade de la Grande Région

Si vous avez envie de tester vos compétences en escalade, voici une sélection de lieux et d'organisations qui vous permettront de vous mesurer à un mur.

Le Groupe Alpin Luxembourgeois organise des cours pour adultes et enfants. © PHOTO: Shutterstock

À défaut d'avoir pu profiter d'une météo clémente ces derniers jours, les amateurs d'adrénaline de tout âge avec du temps libre adoreront ces murs d'escalade intérieurs au Luxembourg et dans les environs.

Groupe Alpin Luxembourgeois

Petite exception au reste de cette liste de proposition de salles de la rédaction, ce club à but non lucratif est réellement à connaître si vous êtes passionné par l'escalade, que ce soit en salle ou en extérieur.

Il organise en effet des cours pour les adultes et les enfants, souvent animés par des bénévoles, et ne demande qu'une cotisation. GAL propose également des promenades et des randonnées.

Le programme des activités du GAL, y compris les cours d'escalade réguliers, sont disponibles ici.

Le mur d'escalade de la Coque

Ce mur d'escalade très populaire pour les adultes et les enfants a une hauteur maximale de 13,5 m avec des niveaux de difficulté de 3 à 9, et un espace d'escalade total de 690m² avec 51 sentiers sur 150 voies d'escalade différentes, y compris un mur de blocs de 70m de largeur.

Il existe des sessions ouvertes, des sessions privées et des cours de perfectionnement. Pour en savoir plus sur les cours pour adultes, cliquez ici, et sur les cours pour enfants, cliquez ici.

Vous pouvez également réserver une entrée unique pour les adultes, les enfants et les spectateurs -vous trouverez les horaires d'ouverture et les tarifs ici.

Les enfants de moins de 14 ans doivent grimper sous la surveillance d'un adulte et tous les grimpeurs doivent signer une déclaration de consentement.

Redrock Climbing Centre

La plus grande et la plus moderne salle d'escalade du Luxembourg se trouve à Belvaux. L'infrastructure a été construite selon les normes olympiques, avec 1.400m² de murs d'escalade répartis entre une salle d'escalade de 15,5 m de haut et une salle de bloc de 4,2 m de haut, ainsi qu'une zone d'entraînement séparée pour les débutants, qui comprend un cours de sécurité.

Vous pouvez choisir un cours ou les grimpeurs compétents peuvent utiliser l'arène principale et la salle de bloc indépendamment. Vous pouvez louer un harnais, une corde, des chaussures et un sac à magnésie sur place. Les prix d'entrée sont indiqués ici, et les horaires d'ouverture ici.

Il y a un café sur place, un grand parking, et le site est proche de la gare ferroviaire et routière de Belvaux-Soleuvre (Trois minutes à pied).

L'Escale Arlon

Récemment rénové, le centre d'escalade d'Arlon dispose de 1.000m² d'espace grimpable, y compris des zones où les harnais ne sont pas nécessaires, conçues pour être utilisées par les plus petits.

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. C'est donc un bon endroit à essayer si votre enfant aime grimper mais n'est pas encore prêt pour le harnais.

Pour connaître les tarifs, y compris la location de matériel, cliquez ici. Les horaires d'ouverture sont indiqués ici, les cours d'escalade (y compris les cours de vacances pour enfants) ici. Pour ceux qui ne seraient pas adeptes de la grimpe, il est également possible de pratiquer le cyclisme en salle.

L'auberge de jeunesse d'Echternach

Sur son mur d'escalade intérieur de 14m de haut, l'auberge de jeunesse d'Echternach propose des cours d'initiation pour les familles et les particuliers, ainsi que des exercices de cohésion d'équipe. Les horaires d'ouverture et les prix pour l'escalade libre et l'inscription aux cours sont indiqués ici.

Le D-Summit de Dudelange

D'une hauteur de 14,5 m, avec 31 lignes de sécurité et 60 voies d'escalade, ce mur est situé au Centre Sportif René Hartmann et est ouvert tous les jours.

Les prix des entrées individuelles et des abonnements annuels sont indiqués ici, les informations sur les cours et l'inscription ici, et le formulaire d'inscription ici.

Il est possible de louer du matériel, mais les enfants de 4 à 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Attention toutefois, après ce dernier week-end du mois, le complexe ferme ses portes du 31 juillet jusqu’au 20 août.

The Cube à Trèves

Côté allemand, cette salle est ouverte tous les jours avec 150 voies d'escalade différentes allant jusqu'à 15m de haut et 135 blocs à escalader.

Les prix des séances individuelles, des happy hours et des abonnements annuels sont disponibles ici. The Cube dispose également d'un restaurant et d'une boutique.

The Bloc House/Boulder Klub Lëtzbuerg

Bien qu'il soit fermé de fin juin à mi-septembre 2023, il serait dommage de ne pas vous faire connaître le Boulder Klub Mamer (BKM), dirigé par des grimpeurs passionnés disposant une longue expérience de l'escalade. Le club a été créé pour aider la scène luxembourgeoise de l'escalade à se développer et à s'améliorer.

Les habitants du centre-ville peuvent grimper pour quelques euros par séance au Bloc House, ouvert du lundi au vendredi et le dimanche après-midi, et géré par le Boulder Klub Lëtzbuerg. Vous pouvez consulter leur page Facebook pour obtenir des mises à jour régulières sur les horaires d'ouverture et les créneaux.

Le Club gère également les murs d'escalade extérieurs et les structures de bloc dans les parcs Mamer Parc Brill et Capellen. Des cours d'escalade sont proposés aux enfants tous les mardis et jeudis.

Le matériel nécessaire à une d'escalade peut être acheté au Caspar's Climbing Shop ou encore chez Decathlon (à Arlon ou à Luxembourg-Ville).

Le Block'Out à Metz

Dernière suggestion, le complexe Block'Out dédié à l’escalade situé à Augny, où ce sont plus de 700m2 de surface grimpable qui sont dédiés aux pratiquants, qui pourront tester ou repousser leurs limites sur 300 blocs de verticalité.

Au total, ce sont sept niveaux de difficulté qui sont proposés et qui permettent aux grimpeurs en herbe mais aussi aux profils confirmés de développer leurs performances en escalade et de passer un bon moment.

Disponible à partir de quatre ans pour les plus petits, les prochains stages spécialement consacrés aux plus jeunes se tiendront d’ailleurs du 21 août au 25 août. Retrouvez ici plus d’informations sur les tarifs et les différentes formules proposées selon les profils.

