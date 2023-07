Les meilleurs parcs et aires de jeux du Grand-Duché

Share this with email

Le Luxembourg regorge d’aires de jeux pour enfants. Chaque commune possède au moins une aire de jeux et les espaces récréatifs rattachés aux écoles primaires sont souvent ouverts à tous les enfants en dehors des heures de classe.

Si vous avez envie d'emporter un pique-nique et de fatiguer vos bambins dans un de ces parcs, voici quelques-unes de nos suggestions.

Le bateau pirate de la Ville de Luxembourg

Toute personne passée par Luxembourg-Ville est tombée au moins une fois sur ce parc sur le thème des pirates, situé sur l'avenue Monterey.

Les enfants peuvent escalader le gréement, descendre le toboggan à tubes, faire de la balançoire à pneus ou s'éclabousser dans l'aire de jeux aquatiques (prévoir des vêtements de rechange ou un maillot de bain). Il y a même un petit kiosque qui vend des glaces de mai à octobre. C'est un endroit idéal pour s'arrêter après avoir fait du shopping.

Le parc de Merl

Ce parc situé sur le boulevard Pierre Dupong a tout pour plaire: des trampolines en été, de longs toboggans, des tyroliennes, des cadres d'escalade, des bacs à sable et un lac avec des canards.

Le café du pavillon est un endroit idéal pour se ravitailler en glaces, mais il sert également des plats chauds et froids si vous souhaitez passer la journée à profiter du soleil sur la magnifique terrasse qui surplombe le lac. Une roseraie est également à découvrir et, du 15 juillet au 24 septembre, et il est possible d'emprunter des mini-voiliers à énergie éolienne pour l'étang.

À l'automne 2023, le service des parcs de la Ville commencera à réaménager certaines parties du parc pour favoriser l'inclusion. Il comprendra une aire de balançoire, un splash pad, ainsi qu'une piste de course pour les vélos et une aire de pique-nique. Les travaux ne seront pas achevés avant le printemps 2024.

Le parc aéroport à Cents

Vous ne seriez probablement pas très heureux si vous preniez cet avion en bois pour un vrai vol, mais il est parfait pour les tout-petits.

Le parc aéroport, situé à Op der Heed, dispose même d'un enregistrement, d'un hangar à avions, d'une zone de départ et d'arrivée, et les enfants peuvent jouer dans le bac à sable pendant que les vrais avions volent au-dessus de leur tête. Le seul inconvénient, c’est qu'il n'y a pas d'ombre, il vous faut donc prévoir un parasol.

Le parc du Ban de Gasperich

Avec ses 16,6 hectares, ce parc est le plus récent et le plus grand de la capitale. Il offre une aire de jeux, mais aussi d'autres espaces récréatifs, notamment un terrain de sport, des terrains de pétanque et le ruisseau renaturé du Drosbach, avec un étang de 6.800m² et des zones marécageuses pour la faune et la flore. Il y a également un verger avec des arbres fruitiers et un sentier de 1,3 km pour les piétons, les patineurs et les cyclistes.

L'aire de jeux comprend des équipements d'escalade et d'équilibre, une aire de pique-nique, un terrain de beach-volley et un terrain de mini-foot, ainsi que des distributeurs d'eau et une brasserie avec terrasse.

Le parc à thème agricole de Gasperich

Il y a beaucoup de fermes au Luxembourg, mais vous n'avez peut-être pas envie que vos petits se roulent dans la boue. Les enfants passionnés de ferme peuvent s'amuser comme des fous sur ce terrain de jeu de la rue Abbé François Lascombes, qui comprend un tracteur en bois, une grange, une porcherie et, bien sûr, une vache.

Le parc dispose également de tables de pique-nique et de poteaux de football. Les enfants plus âgés préfèreront peut-être le skate park de Muehlenweg.

Le parc Kaltreis à Bonnevoie

Le parc de loisirs Kaltreis, récemment rénové sur le thème de l'espace, possède une fusée, une aire de sport extérieure, un échiquier, des tables de ping-pong et une piste de bowling. Attention aux jets d'eau.

Le parc de Belair et son château

La rue Charlemagne à Belair abrite un parc avec un château en bois avec des tourelles et un carrosse, en témoignage de Charles le Grand.

Le château possède des poules, des souris, des corbeaux et des chevaux, ainsi qu'un chevalier. Il y a même une prison pour les enfants méchants.

Le parc Tony Neuman au Limpertsberg

Si vous avez besoin d'échapper à la chaleur, ce parc ombragé dispose de balançoires, de toboggans, d'un cadre d'escalade et d'un bac à sable. Il possède également une collection de sculptures, dont beaucoup sont l'œuvre d'artistes locaux célèbres, ainsi que de superbes parterres de fleurs et des séquoias.

L'entrée principale se trouve sur l'avenue de la Faïencerie, près de la maison numéro 162A, et vous pouvez essayer le sentier circulaire des Roses si vos enfants ont envie de découvrir l'histoire de la vente de roses dans ce quartier.

Le parc de Laval à Weimerskirch

Détendez-vous au bord de l'Alzette pendant que vos enfants s'adonnent à des activités ludiques insolites dans les deux aires de jeux de ce parc (le ballon rotatif est une machine à épuiser les enfants).

Sur le sable, avec des tables de pique-nique, vous pouvez vous détendre pendant que les enfants font les singes sur la balançoire à pneu ou s'essaient au mini-parcours d'agrès.

Le parc Bambesch

Situé à côté du centre sportif et du club de tennis, ce parc est très fréquenté le week-end, et ce n'est pas pour rien. Il est rempli d'équipements de jeux en bois inhabituels, qui ont été récemment rafraîchis et mis à jour.

Les éléments de l'aire de jeux ont pour thème les monuments historiques de la ville, tels que «Dräi Eechelen», «Bockfiels», «Schlassbréck», «Huelen Zant», «Dräi Tiermercher», «Festungsmauer» et «Uelzecht», et il y a également une aire de jeux acoustiques.

Il y a des chaises longues en bois et de nombreux bancs pour pique-niquer, plusieurs sentiers de randonnée à thème dans la forêt et un terrain de basket-ball. Deux parkings sont accessibles dans la rue de Bridel, et le bus 33 de la ville s'arrête à l'extérieur.

Le lac d'Echternach

Sur les rives du lac, à côté de la villa romaine, vous trouverez un joli parc de jeux avec un bateau en bois, de nombreux toboggans et une tyrolienne.

Vous pouvez vous garer près de l'auberge de jeunesse, qui dispose également d'un mur d'escalade et, en été, d'un trampoline pour les enfants (payant). Une zone du lac a été sécurisée pour la baignade, vous pouvez donc en faire une journée détente si vous apportez un pique-nique.

Le parc Am Brill de Mamer

Rendez-vous à Mamer (derrière les bâtiments municipaux) pour jouer au ballon. Il y a un terrain de football et de basket-ball ainsi qu'un parc de skateboard. Les plus jeunes peuvent essayer les balançoires tandis que les plus grands s'adonnent à la tyrolienne ou grimpent sur la tour en bois du toboggan tubulaire. Un pavillon propose des boissons, des glaces et des snacks.

Plus récemment, une zone d'escalade et de bloc a été ajoutée. Le Bloc Brill et le Bloc Cap sont ouverts, mais il est conseillé d'utiliser des chaussons d'escalade et d'avoir un tapis de réception pour plus de sécurité. Un système d'itinéraires et de cotation est en cours de mise en place.

La zone comprend également un étang pour l'observation de la faune et de la flore.

Un nouveau parc à bois a été construit à Capellen l'année dernière près de la cabane des scouts et du club de tennis, avec des balançoires, un château et une tyrolienne. Il se trouve à proximité du «jardin de circulation», un endroit idéal pour que les enfants s'exercent à faire du vélo sur la route (avec des mini feux de circulation et des marquages au sol).

Le parc de Bertrange

Bertrange possède deux parcs pour les enfants. Le premier, situé dans la rue Pletzer, ou rue de Luxembourg, est plus proche des magasins de Helfent. Il possède un pont de corde en bois et une tour d'escalade, ainsi que des balançoires, des toboggans et un cadre d'escalade.

Vous pouvez marcher le long de la rivière Pétrusse jusqu'au centre du village de Bertrange et faire une deuxième halte dans les petits parcs de jeux situés près du centre Atert. Vous y trouverez également quelques restaurants et cafés sympathiques.

Le parc Emile Mayrisch de Dudelange

Récemment réaménagé avec des équipements pour enfants à mobilité réduite, ce parc de 2.000m² situé dans le quartier de Wolkeschdahl, entre la rue de la Paix et la rue Nic Biver, dispose d'une aire de jeux; mais aussi de places de pique-nique et de tables à langer, ainsi que d'un espace à thème pour les tout-petits et d'un autre pour les plus grands sur le thème des marécages.

Le parc Molter à Mondercange

Ouvert à l'été 2021, le parc Op der Millen abrite une boulangerie (avec four et pain), une maison de jeux avec moulin à eau, une tyrolienne et un trampoline. En plus de l'aire de jeux, vous trouverez un terrain de beach-volley et trois terrains de pétanque.

Créée à nouveau principalement en bois, elle comprend une balançoire à bascule et un toboggan, des balançoires et un rond-point, ainsi qu'un mignon boulanger en bois qui fait la cour à un âne.

Le parc municipal de Mersch

En harmonie avec la nature, ce parc en bois qui transforme les vieux pneus en un plaisir fatigant pour les enfants comprend une tyrolienne, plusieurs balançoires différentes, une tour de guet et un lac.

L'équipement robuste supportera même le poids d'un parent. Balançoires, rondins pour se tenir en équilibre et terrain de football sont complétés par un café en plein air qui sert des glaces au bord du lac (où vivent des poissons et des canards).

Le terrain d'aventure Rosport

Sur les rives de la Sûre, à la frontière avec l'Allemagne, ce parc dispose d'un château en bois avec des toboggans, des balançoires à pneus et un pont de corde. Il dispose également de nombreux jeux d'eau.

Les parcs de Clemency

Si vous vous trouvez dans l'ouest, vous trouverez deux jolis petits parcs de jeux à Clemency, l'un avec un château en bois, des chevaliers et des corbeaux et un toboggan, l'autre avec une grenouille géante et divers équipements de jeux.

La Brasserie Op der Gare Kënzeg, située juste en face des deux parcs, est un endroit agréable pour déjeuner.

Où trouver d'autres parcs ?

Il existe également d'excellents parcs de jeux à Crauthem, Hesperange, Esch-sur-Alzette, Howald, Kockelsheuer, Remich et Wasserbillig.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Megane Kambala