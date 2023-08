Les meilleurs spots de Luxembourg pour les amateurs de burgers

Share this with email

La rédaction vous avait déjà proposé son listing des meilleurs foodtrucks de la ville, mais nos lecteurs nous ont fait savoir que nous avions oublié certains des meilleurs spot pour déguster des burgers. Cap sur des adresses situées dans la capitale mais aussi en dehors.

Les plus prisés de Luxembourg-ville

Oscar's Bar - Grund

Hamburger classique, chili ou végétarien, vous aurez en tout cas un choix de garnitures comprenant du bleu, du guacamole, un œuf au plat ou des oignons rouges grillés dans cet établissement de Grund ouvert sept jours sur sept.

Crossfire - Ville de Luxembourg

Ce bar sportif nordique a été désigné par les lecteurs comme l’endroit idéal pour les amateurs de hamburgers. Vous pouvez choisir entre le Valhalla, avec du bacon fumé, du cheddar et des oignons marinés à la bière, et le Frida, avec du cheddar, du bacon fumé, un œuf au plat et des oignons frits, et une sauce ranch.

Les végétariens peuvent essayer les hamburgers halloumi et falafel. C'est évidemment aussi un bon endroit pour assister à un match de sport.

Café Bel Air - Belair

Ici c’est une longue liste de burgers qui est proposée, dont le Lemachuron qui ajoute du foie gras, des oignons rouges, des myrtilles et du parmesan, mais aussi le Lagavulin qui ajoute du whisky et de l'emmental à vos burgers. Les critiques ne tarissent pas d'éloges et l'atmosphère est dite conviviale. Le restaurant propose des burgers végétariens et peut fournir du pain sans gluten.

Si vous n'avez pas de place à l'intérieur, vous pouvez essayer le Ginger Head, le foodtruck à burgers, qui se trouve dans plusieurs endroits de la ville et de ses environs, ainsi qu'à Strassen.

Les plus prisés en dehors de la capitale

Lou's Diner - Beidweiler

Les lecteurs ne se lassent pas de ce restaurant américain rétro situé à Beidweiler, au nord-est de Junglinster. Les burgers sont préparés à la commande avec des ingrédients frais et accompagnés de sauces maison et de frites croustillantes. Il dispose également de 140 places sur sa terrasse d'été et de 70 places sur sa terrasse d'hiver.

Flux - Hierheck

Si vous êtes dans la région de la Sûre, vous pouvez en profiter pour tester le Flux, qui propose du pur bœuf Angus à sa carte, mais aussi des options végétariennes, et qui, en été, a souvent un food truck sur les plages d'Insenborn.

Un critique affirme que vous obtiendrez des hamburgers gastronomiques au prix d'un McDonald's, tandis que plusieurs autres apprécient le fait que vous puissiez créer votre propre hamburger en choisissant vos garnitures.

Schräinerei - Differdange

Dans la région de Red Rock, on ne peut s'attendre à rien de moins qu'un Minett Burger. Celui-ci est composé de cheddar, de salami épicé, de laitue et d'une sauce spéciale. Si vous préférez ne pas manger de viande, essayez l'option végétarienne du Beyond Burger avec de la mozzarella, des oignons marinés, une poire marinée et du guacamole.

Coppers - Belval

Un établissement relativement récent qui propose des hamburgers dans un pain rustique, accompagnés de frites. Vous avez le choix entre un double cheese burger avec oignons frits et cornichons, un autre garni de fromage de chèvre ou de gorgonzola, des burgers au poulet, au cabillaud ou végétariens.

Si vous avez très faim, le El Gaucho propose un hamburger au black angus avec du fromage à raclette, des oignons et de la sauce à la truffe.

Les autres endroits qui ne déméritent pas

Snooze – Luxembourg-ville/Belval

Ici, vous avez le choix entre des burgers au bœuf, au poulet et au poisson. Le Snooze propose une liste impressionnante de sauces et une bonne sélection d'accompagnements, et les végétariens ont plus d'un choix: parmesan, pommes de terre ou galette végétarienne. Ouvert toute la journée à partir de 11 heures, sept jours sur sept.

Lux'burgers - Gare/ Bonnevoie

Jeu de mots mis à part, ce petit restaurant de burgers familial n'est ouvert qu'une semaine, le midi et le soir. Mais il reçoit des commentaires élogieux sur sa page Facebook. Les soirées «burger et vin» et «burger et bière» y sont à l'honneur.

Big Fernand - Ville de Luxembourg

Un bar à burgers basé à Gasperich, avec un choix stupéfiant de burgers, qui reçoit de nombreux éloges de la part des critiques.

Les burgers sont préparés avec du bœuf limousin ou charolais d'origine française, le fromage est fabriqué avec du lait cru, et la taille est énorme, à déconseiller en cas de petite faim. Vous pouvez le commander avec des frites, des pommes de terre rôties, une salade ou des frites.

Independant Cafe - Ville de Luxembourg

Les burgers bio et les bières artisanales font de l'«Indies», situé au centre de la ville, un lieu très apprécié. Ouvert du lundi au samedi, il propose un menu bio et végétalien. Parmi les burgers proposés, citons le Bronx Burger, avec du bacon et du gouda, et le Popeye, avec un burger au quinoa, du fromage végétalien et des feuilles d'épinard fraîches. Vous pouvez ajouter des frites bio avec la sauce de votre choix.

Urban bar & restaurant – Luxembourg-ville/Belval

Pour varier les plaisirs, essayez le Smashed burger dans un petit pain brioché, accompagné de frites, avec du jalapeno, du cheddar, du guacamole et de la crème. Les végétariens peuvent essayer le wrap de falafel avec une portion de frites de courgettes servies avec une sauce aux herbes et à l'ail.

Beet - Luxembourg-ville

Les végétaliens et les personnes soucieuses de l'environnement peuvent apprécier la vaste carte de burgers de Beet, qui propose des galettes végétales ou croustillantes garnies de mayo végétalienne, de ketchup bio, de pesto, de fromage végétalien et de piment fermenté maison, le tout servi dans des petits pains bio blancs ou bruns.

Buvette - Rotondes

Prenez un hamburger et une bière dans ce restaurant bien établi aux Rotondes, qui dispose d'une salle en plein air. Le service est mitigé, mais l'emplacement et l'ambiance branchée sont incontournables. Le burger Rotondes contient du bacon et du fromage, tandis que le Butternut est garni de mayonnaise végétalienne à la truffe et de champignons frais.

Hitch - Limpertsberg

Si vous avez besoin d'une soirée, le Hitch se présente comme «l'endroit où la nourriture rencontre la fête» et propose un certain nombre de soirées DJ approuvées (sur réservation). La plupart de ses plats et de ses bouchées ont une touche japonaise, et tous les hamburgers sont présentés dans un pain au lait japonais.

Le Falafel est accompagné de tahini, de roquette et de cornichons, et le burger au poulet de salade de chou, de mayonnaise aux oignons nouveaux et d'ail noir (même si vous risquez de ne pas avoir beaucoup de personnes qui vous suivent sur la piste de danse si vous mangez ce dernier).

Ennert de Steiler

Un beau balcon et un choix de burger épicé, barbecue, poulet, végétarien ou saumon. Les avis sont mitigés, mais dans l'ensemble positifs, et le restaurant est situé dans un joli bâtiment ancien.

Five Guys - Ville de Luxembourg

Les chaînes de restauration rapide ne figurent généralement pas dans sur les listes du Luxembourg Times, mais les gens adorent ce restaurant américain.

Si vous avez eu votre dose de Burger King, mais que vous voulez quelque chose de rapide et facile pour les enfants, Five Guys peut au moins vous fournir des sauces chaudes, ainsi qu'une portion de frites cajun avec un burger ou un hot-dog casher. Ouvert tous les jours de la semaine.

Burger Brothers - Luxembourg City/ Gare

Deux établissements, l'un rue des Bains, l'autre rue Glesener. Vous pouvez choisir un burger classique, au fromage ou au barbecue, ou essayer le Spanish (emmental, chorizo, poivrons, oignons frits sur une galette de bœuf), le British avec cheddar, œuf et bacon, ou le Frenchy avec champignons, bacon et raclette. Commandez des frites avec du fromage et du bacon.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times .

Adaptation: Megane Kambala