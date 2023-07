L'expérience musicale Candlelight arrive au Luxembourg

Share this with email

Des lieux bien souvent pittoresques, de la musique classique interprétée par de grands musiciens, le tout dans la pénombre, illuminée par des milliers de bougies.

C'est en ces quelques mots que l'on pourrait présenter le concept porté par la plateforme Fever, spécialisée dans la découverte de divertissement et de loisirs. Un concept qui invite résolument un public plus large, et qui n'aurait peut-être jamais envisagé assister à un concert de musique classique.

Ignacio Bachiller, le cofondateur et CEO de Fever, explique d'ailleurs que lorsqu'ils ont lancé les premières représentations en 2019, ils organisaient déjà des concerts de musique classique plus traditionnels. «Nous avons cependant constaté un besoin de rendre ce genre musical plus accessible, dans le but de toucher un nouveau public avec une approche novatrice faisant appel à plusieurs sens et adaptée aux modes de consommation modernes.»

Trois dates déjà annoncées

Pour le Grand-Duché, c'est le conservatoire de la Ville de Luxembourg qui accueillera les trois premiers spectacles, à partir du 12 octobre. Les quatre saisons de Vivaldi seront à l'honneur, sans oublier un hommage à Queen, mais aussi à Hans Zimmer le 18 janvier 2024.

La billetterie démarre à 20 euros en catégorie D, grimpant jusqu'à 55 euros l'unité pour des places premium.

Au départ, le but était d'offrir une série de concerts présentant les œuvres des plus grands compositeurs, à l'image de Vivaldi, Mozart ou encore Chopin.

Actuellement, Candlelight propose une grande variété de thèmes et de genres et il est fréquent de retrouver des hommages à des artistes ou groupes contemporains à la programmation, comme Queen, ABBA, Coldplay et Ed Sheeran, mais aussi de bandes originales de films et d'animation.

Largement démocratisée dans de grandes villes à l'instar de Paris, Londres, New York, Madrid et Los Angeles, cette expérience offerte dans une atmosphère unique a évolué pour intégrer différents éléments tels que des danseurs de ballet ou des artistes aériens, et s'ouvrir à d'autres genres musicaux, tels que le jazz, la soul, l'opéra, le flamenco.