Les lieux de pique-nique à tester

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Si vous n'avez pas de jardin et que vous souhaitez profiter de la nature, voici une liste de lieux de pique-nique agréables pour les citadins, les amoureux de la forêt et les adeptes de la plage.

Lire aussi :Notre sélection de bars et de restaurants pour se croire à la plage

Rappelons, avant tout chose, que les pique-niqueurs responsables doivent rapporter leurs déchets à la maison ou les éliminer de manière raisonnée (notamment les bouteilles en verre).

Parc de Mondorf-les-Bains

Envie de pique-niquer dans un tableau impressionniste ? Le parc de 42 hectares du domaine des Thermes de Mondorf est apprécié des Luxembourgeois depuis plus de 160 ans. Ses magnifiques compositions florales et ses jardins soignés, agrémentés de ponts et d'étangs, en font l'endroit idéal pour un pique-nique relaxant. Il y a également une aire de jeux, un jardin pédagogique et une orangerie. Vous pouvez terminer la journée par une séance relaxante au spa, passer un après-midi au bord de la piscine ou assister aux séances de cinéma au Ciné Waasserhaus.

Barbecue «Op der Drëps» à Mamer/Kopstal

Sur la route entre Mamer et Kopstal, vous trouverez «Op der Drëps», une belle zone boisée au bord de la rivière Mamer qui offre des endroits ombragés pour les pique-niques et les barbecues. Vous pouvez louer l'espace pour des barbecues en utilisant ce formulaire, ou simplement venir et trouver un endroit agréable pour pique-niquer. Les eaux sont peu profondes, les enfants peuvent donc s'ébattre ou essayer d'attraper des vairons avec des filets de pêche. Si vous avez besoin de vous mettre en appétit, vous pouvez faire de belles balades dans les environs, notamment une boucle de 7,7 km avec des flèches bleues.

Dans le Mullerthal

Lorsque la chaleur devient trop forte, rendez-vous dans le Mullerthal pour trouver un lieu de pique-nique ombragé et isolé dans la région de la Petite Suisse luxembourgeoise.

Si vous n'aimez pas la foule, vous pouvez utiliser ce site web pour trouver de jolies aires de pique-nique et de barbecue privées, puis visiter les châteaux de Beaufort ou de Larochette, ou parcourir à pied ou à vélo l'un des nombreux circuits de la région.

A Rollingen et Buschdorf

Garez votre voiture près de l'église de Rollingen et empruntez le magnifique circuit pédestre de 6,1 km (flèche bleue), qui rejoint le sentier de l'Alzette jusqu'à la forêt de Rollengerbaach, au fond de la vallée. Vous trouverez une belle place de pique-nique ombragée au bord de la rivière (il est possible de conduire et de se garer à proximité). Après le déjeuner, vous pouvez grimper sur les hauteurs de Laangebësch et Buusserbësch en passant par la forêt avec de belles vues sur la vallée avant de revenir à Rollingen.

Vous pouvez également faire une boucle de 8,3 km à Buschdorf, qui monte rapidement la colline Helperknapp jusqu'à une petite chapelle et une statue en l'honneur de saint Willibrord. Ce site gallo-romain était également un lieu de pèlerinage au Moyen Âge. Aujourd'hui, vous pouvez admirer la vue et vous asseoir à une table de pique-nique dans le parc de la chapelle.

Plage près de la maison forestière, au bord de la Sûre

Les plages près d'Insenborn et du parc naturel de la Haute Sûre sont des endroits parfaits pour poser une couverture pour un pique-nique ou une baignade, mais elles peuvent être très fréquentées en été. Si vous préférez vous éloigner de tout, garez-vous au Kostenloser Parkplatz et descendez le sentier boisé qui passe devant le belvédère de Burfelt jusqu'à la maison forestière.

En face de celle-ci, après les sculptures en bois, se trouve une belle et longue plage de galets avec une jetée au bord de la Sûre. Si vous disposez d'un kayak ou d'un canot pneumatique, vous pouvez pagayer jusqu'à la rive opposée et l'explorer. Des toilettes se trouvent à proximité de la maison.

Les lacs de Remerschen

Les lacs de Remerschen sont une destination idéale, à seulement 30 minutes de la ville. L'entrée est de 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 9 ans), et vous pouvez consulter les horaires d'ouverture ici.

Vous trouverez une plage de galets et de sable, mais prévoyez un parasol car il n'y a pas beaucoup d'ombre. Il y a deux lacs, l'un avec une profondeur de moins d'un mètre, idéal pour les petits enfants, tandis que l'autre a une profondeur de 6 mètres. Vous pouvez également apporter votre propre pique-nique, mais les barbecues sont strictement interdits et les chiens ne sont pas admis.

Dans la capitale

Si vous n'avez pas envie d'aller loin pour pique-niquer, pourquoi ne pas essayer les jardins devant le centre sportif et culturel d'Coque à Kirchberg. En été, il y a un terrain de boules gratuit et vous pouvez faire le plein de rafraîchissements pour votre pique-nique, y compris des plats cuisinés, à Kyosk (consultez le site web pour connaître les horaires d'ouverture). Vous pouvez vous promener dans l'arboretum pour examiner les centaines d'espèces de plantes ou faire une visite rapide des sculptures du Kirchberg.

Le parc Pescatore offre un endroit agréable avec des bancs près des fontaines (animation pour les enfants) et des coins ombragés sous les grands arbres. Vous pouvez prendre l'ascenseur de verre pour descendre à Clausen et vous promener dans les rues historiques et le long de la rivière.

En ville, les jardins de la Villa Vauban sont ouverts presque tous les jours et offrent un environnement calme et sans bruit pour profiter de quelques rayons de soleil sur une couverture de pique-nique. Vous pouvez combiner votre pique-nique avec une visite de la galerie d'art ou les enfants peuvent profiter des jeux d'eau du parc du Bateau pirate, situé à proximité.

A Kockelscheuer

Et si vous pouviez pique-niquer à la salle de sport ? Pas n'importe quelle salle de sport, mais celle qui se trouve en plein air à côté du parc et du manège à Kockelscheuer.

Les adultes peuvent s'entraîner et les enfants jouer dans le parc adjacent, puis rendre visite aux animaux de la Maison de la nature, se promener à pied ou à vélo dans les bois avoisinants ou jusqu'aux étangs, et utiliser l'un des emplacements pour barbecue ou l'une des tables de pique-nique pour terminer la journée par un repas en plein air.

Cet article a été publié initialement sur le site de LuxTimes.

Adaptation: Pascal Mittelberger.