Luxembourg, mon amour

La vie nous joue des tours. Nous la traversons en un souffle, mais il y a des moments qui nous font nous sentir éternels. Ce qui reste en nous et nous définit, ce sont les moments où quelque chose nous a fait décoller. Et pour moi, le Luxembourg est ce vol imprévu. Un amour improbable et une page blanche que je commence à écrire aujourd'hui.

L'amour est un lieu étrange. Il apparaît généralement lentement et sans crier gare. Il commence avec plus de doutes que de certitudes, puis il s'installe et c'est tout. Avant même de s'en rendre compte, il y a quelqu'un qui vous incite à donner le meilleur de vous-même, et c'est alors que vous réalisez que vous avez gagné à la loterie. Nous avons un allié pour traverser l'espace et le temps. Cela n'arrive pas tous les jours : pour vivre un grand amour, il faut beaucoup de chance. Cela s'applique aux personnes, bien sûr, mais aussi aux lieux.

En ce jour où le Luxembourg se fête, je célèbre mon coup de chance et un amour qui s'est construit sans crier gare. En descendant l'avenue de la Liberté et en voyant toutes les installations mises en place pour le Festival national, j'ai pris conscience de cette romance qui a commencé à remplir ma poitrine sans que je m'en rende compte - et qui la remplit maintenant tout entière. Quand on vient d'ailleurs, on est habitué à aimer sa terre. Mais le cœur est un muscle qui s'étire. Dans le mien, je le sais ici et maintenant, tient tout un Grand-Duché.

«C'est la diversité du Luxembourg qui me passionne»

J'ai toujours été intrigué par le fait qu'un si petit pays soit capable d'une telle diversité. En parcourant celui-ci, j'ai pris conscience que les terres rouges du sud sont absolument différentes des reliefs des Ardennes, que les rochers escarpés du Mulherthal forment un paysage distinct de la vallée viticole de la Moselle - et que chaque parcelle de terre a ses propres histoires d'occupation, de traditions anciennes et d'innovations impensables, de personnes qui comptent des générations restées dans un même endroit et d'autres qui sont arrivées pour vivre une nouvelle vie.

C'est la diversité du Luxembourg qui me passionne. Et maintenant que je quitte sa capitale pour le découvrir lentement et sereinement, je me dois de le traiter comme on traite les vraies histoires d'amour. Je vis dans un pays qui m'a magnifiquement bien traité. Mais le véritable amour se nourrit. Il est nécessaire de nourrir la romance chaque jour et maintenant, je le fais avec un sac à dos sur le dos et avec des pas assurés, pour comprendre cette terre et ceux qui y vivent.

Marcher est ma déclaration d'amour à ce pays. Si l'on regarde bien, prendre la route, c'est se découvrir à travers l'autre. Lui dire que je suis là, entier et nu, sans artifice, absolument disponible pour comprendre où le chemin nous mène. Nous avançons dans les terres parce que nous voulons en découvrir les entrailles, parce que nous les désirons si profondément que nous voulons les faire nôtres. En chemin, comme dans un roman, il y a la déclaration d'un amour que je veux vivre entièrement mais savourer lentement. À partir d'aujourd'hui, Luxembourg, nous apprenons à vivre heureux pour toujours.