Notre sélection de bars et de restaurants pour se croire à la plage

Un repas au bord de la piscine, des cocktails après le travail ou une soirée DJ sur la plage, ça vous tente? Plongez-vous dans une ambiance festive dans l'attente de vos vacances, ou planifiez tout simplement une sortie dans l'un des endroits que nous avons sélectionnés pour vous. Suivez le guide!

Theaterplage – Luxembourg Ville

Comme tous les ans, l'espace situé au centre de la place du Théâtre est transformé en plage avec un bac à sable de 350 mètres carrés, des chaises longues et des parasols, un terrain de pétanque, des drapeaux colorés et des guirlandes lumineuses. Des jouets de plage sont mis à disposition des enfants, et un service de boissons, de glaces et de restauration rapide est proposé sur place. Rendez-vous du 6 juillet au 4 septembre pour en profiter.

Petits et grands peuvent s'amuser dans ce grand bac à sable. © PHOTO: Guy Jallay

Mont Dorf Plage - Montdorf

Du 14 juin au 14 septembre, Le Mont Dorf - Plage s'installe au Domaine thermal de Mondorf, sous une tente saharienne, dans le jardin de l'Orangerie. Un endroit parfait pour déjeuner ou pour dîner. La carte comprend de nombreuses options, de la paella, aux grillades en passant par des salades et un buffet de desserts. Un bar à cocktails avec un espace lounge vous attend également. Il est recommandé de porter une tenue décontractée et de ne pas porter de talons. Le parking est gratuit et le restaurant est ouvert les mercredis et jeudis soir, ainsi que le dimanche pour le brunch, et certains vendredis. Vous pouvez réserver une table en ligne et vous offrir une visite au Domaine thermal au préalable.

Elch Beach Club – Bertrange

Avec ses terrasses bordées de palmiers et ombragées, l'Elch Beach Club est un lieu idéal pour avoir les pieds dans le sable, juste à l'extérieur du village. Ses tables en bois, ses chaises en osier et ses parasols géants permettent d'y vivre un repas totalement estival. Cet établissement est spécialisé dans le tartare, y compris de thon et de saumon. Des plats de poisson et de viande sont également à la carte de ce Beach Club, qui propose aussi des options végétariennes. Du côté des horaires, l'établissement est ouvert jusqu'à 01h du lundi au samedi. Il est conseillé de réserver à l'avance pour une table le vendredi ou le samedi.

Hesper Beach Club – Hesperange

Une plage de sable, une terrasse ombragée et, bien sûr, le clou du spectacle, une piscine. Ce restaurant situé dans un parc accueille également des barbecues pour une ambiance estivale garantie. Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 de 11h45 à 20h et la piscine est, elle aussi, accessible tous les jours de 11h à 19h.

Au bord de la piscine, vous pouvez commander un hamburger ou une pizza, ainsi que des salades, des sandwichs et des en-cas, y compris des frites. Des barbecues sont organisés tous les samedis soir en été, avec un prix fixe quelle que soit la quantité de nourriture consommée. Le restaurant propose par ailleurs une carte plus complète et des plats à partager.

La Chapelle – Neudorf

Détendez-vous à côté d'un bateau échoué dans une zone de plage ombragée équipée de chaises en cuir, de canapés et de tables en bois. Si votre estomac crie famine, vous pourrez vous délecter du foie gras avec du chutney, des spécialités luxembourgeoises comme les kniddelen, des hamburgers, des steaks, des fish and chips et une large sélection de desserts ou de fromages. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h et le dimanche de 11h à 15h.

Cet établissement vous propose un cadre estival idyllique. © PHOTO: La Chapelle

Tiny Bar - Remich

Situé sur les rives de la Moselle, ce minuscule bar avec sa terrasse agrémentée de chaises longues et de parasols en feuilles de palmier ne vend que des vins luxembourgeois. D'un côté, il y a la rivière, de l'autre, une vue sur les magnifiques vignobles. Engagé dans le respect de l'environnement, cet établissement est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 23h.

Boos Beach Club – Biergerkraeiz

Magnifiquement rénové et doté d'un bâtiment au design inhabituel qui ressemble à du papier plié en forme d'origami, cet endroit est clair et aéré et dispose d'une immense terrasse avec une ambiance de plage, ce qui le rend parfait pour prendre un apéritif.

© PHOTO: Boos Beach Club

La plage de sable est équipée de balançoires en bois, assez grandes pour deux personnes. Boos Beach Club est ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 01h, et prolonge même la fête jusqu'à 05h le vendredi et le samedi. Le restaurant, quant à lui, propose du ceviche, des empanadas, des salades, des pâtes, des hamburgers et des steaks.

Lost Beach Club – Bonnevoie

Une ambiance de fête sur la plage au cœur de Luxembourg-Ville, à côté des Gantebeensmillen, avec un DJ résident et des concerts. C'est l'endroit idéal pour décompresser après une dure semaine de travail, ou pour passer son week-end à faire la fête. Attention, l'endroit se révèle être assez fréquenté. À noter que la plage est en fait constituée d'herbe et de copeaux de bois. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 9 juillet avec le Reggaeton Beach et l'ouverture officielle de l'établissement.

Cet article a été initialement publié sur le site de Luxembourg Times.

Adaptation: Laura Bannier