Quel est le son du Luxembourg ?

La matinée est encore fraîche lorsque j'arrive sur la place de la Constitution, point de départ et d'arrivée d'une déclaration d'amour de 21 jours. Je salue la Gëlle Fra et m'arrête une minute pour respirer profondément. Mon aventure commençait là et je prenais conscience de la responsabilité que je portais sur mes jambes.

Soudain, je me suis rendu compte que tout était silencieux. Après la frénésie de la veille, la capitale m'offrait un rare moment de tranquillité. Pas mal pour commencer une épopée. C'est alors que, dans les entrailles du silence, je me suis mis à réfléchir à l'ADN sonore du pays. Quelle est la bande-son qui fait danser ce pays et ces gens ? Quelle musique définit le Luxembourg, après tout?

J'ai résisté à la tentation de porter mes écouteurs à mes oreilles. En m'éloignant de la ville, le bruit des voitures et des avions a été remplacé par celui des oiseaux. Leurs gazouillis varient en fonction du paysage : plus profonds dans les champs de céréales entre Cessange et Leudelange, plus chantants dans les bois autour de Bettembourg, de Fechange et enfin de Noerdange. Et de là à Dudelange, j'ai pénétré dans le tissu urbain du sud, où les bruits étaient plus industriels et rythmés. Plus répétitifs.

Sur le chemin, j'ai rencontré Fabienne Dimmer, 54 ans. Elle vit depuis 50 ans à Dudelange et organise depuis 34 ans des concerts. Elle est aujourd'hui régisseuse à l’Atelier - et l'après-midi où elle m'a rencontré, elle était épuisée par l'organisation de Siren's Call, le festival qui amène Phoenix à l'abbaye de Neumünster ce samedi soir. «J'ai commencé à monter des scènes pour des festivals de musique à l'âge de 16 ans et, au cours de ma vie, j'ai préparé des milliers de spectacles. Des concerts pour 300 personnes dans les Rotondes à Rammstein, auquel 80.000 personnes ont assisté en 2019. Et je peux vous dire une chose», prévient-elle : «La scène musicale luxembourgeoise a complètement changé.»

Il y a trente ans, assure-t-elle, la scène musicale du pays était quasiment inexistante. «Il y avait le folklore traditionnel, bien sûr, et des concerts et artistes ponctuels. Mais au début des années 1990, une dynamique complètement nouvelle s'est enclenchée, venant du sud du pays. On ne peut pas parler de musique au Luxembourg sans parler de Dudelange. C'est le cœur du changement», explique-t-elle.

Fabienne Dimmer se dirige vers le château d'eau de la ville, où s'est déroulée il y a quelques semaines la deuxième édition du festival Usina : «C'est comme ça depuis le début. C'est à Dudelange que la Fête de la Musique a vu le jour il y a 30 ans. Quand nous avons commencé, il y avait une scène - aujourd'hui il y en a 14 - et puis ça s'est étendu à tout le pays. Avec l'avènement de cette fête, de nouveaux groupes ont commencé à se former ici, et le rock a envahi le paysage de Minett.»

