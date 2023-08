Quelques recettes de poissons locales à (re)découvrir

Share this with email

L'été est une période idéale pour parfaire ses connaissances culinaires, et quoi de mieux que d'essayer des plats locaux.

La cuisine luxembourgeoise a été influencée par les pays voisins, mais elle conserve aussi un éventail unique de spécialités locales, souvent saisonnières, dont beaucoup sont liées à des fêtes religieuses et à des coutumes locales.

Vous l’aurez deviné, dans cet article, le poisson est à l'honneur. Le Grand-Duché a beau être enclavé, les poissons d'eau douce sont très présents au menu, préparés et accompagnés d'un ou deux verres de vin Riesling produit localement. Voici quelques plats de poissons locaux que vous pouvez essayer chez vous.

F'rell Am Rèisleck

Ingrédients

2 grandes ou 4 petites truites

3 échalotes

240 ml de Riesling

1 cuillère à soupe d'estragon

une pincée de cerfeuil

½ cuillère à café de paprika

une poignée de persil

une poignée de ciboulette

250-300 ml de crème ou de crème fraîche

Si vous avez bu trop de vin local, c'est le moment de vous racheter et d'en mettre dans vos plats. Cette recette est également sans gluten. Essentiellement de la truite cuite dans du vin et de la crème, le secret de ce plat réside dans l'éventail d'herbes et le goût piquant du paprika.

En 15 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson, c'est un plat idéal pour le déjeuner du dimanche. Faites frire vos truites pendant 2 à 3 minutes dans du beurre, puis réservez-les dans un plat allant au four.

Ensuite, couper les échalotes en petits dés et les faire revenir dans le beurre pendant 3-4 minutes, puis ajouter le Riesling, l'estragon, le cerfeuil, le paprika et un peu de persil et de ciboulette hachés grossièrement.

Baisser le feu et ajouter la crème ou la crème fraîche et remuer pendant deux minutes. Verser le mélange sur la truite et cuire au four à 180°c pendant 15-20 minutes. Servir avec des pommes de terre bouillies.

Fritür (ou Friture de la Moselle)

Ingrédients

poisson d'eau douce (écaillé et vidé)

sel et poivre

jus de citron

farine

œuf(s)

Autre recette originaire de la région viticole, ces petits poissons frits accompagnent à merveille un verre de vin frais. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson d'eau douce, mais il est probablement préférable de les acheter au rayon poissonnerie vidés et écaillés.

Couvrez le poisson de sel et de poivre et laissez-le tremper dans du jus de citron avant de l'enrober d'une pâte à base de farine et d'œuf battu et de le faire frire jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant dans de l'huile chaude (180°c). Servir avec un quartier de citron et un verre de Riesling ou de Crémant.

Friture de la Moselle, une spécialité de la région viticole. © PHOTO: Koeppchen bistro brasserie

Si tout cela vous semble un peu trop laborieux, vous pouvez essayer la Friture de la Moselle au bistro brasserie Koeppchen à Wormeldange, qui sert cette spécialité luxembourgeoise depuis 1907. Le restaurant dispose d'une belle terrasse extérieure et d'un jardin qui surplombent la Moselle au sommet d'une colline.

Moules à la luxembourgeoise

Ingrédients

3 kg de moules fraîches (pré-nettoyées)

1 oignon

1-2 échalotes

3 branches de céleri

1 carotte

3-4 poireaux (partie blanche uniquement)

une pincée de thym

une pincée d'estragon

½ bouteille de Riesling

5 grosses gousses d'ail

100 g de beurre salé

poivre fraîchement moulu

La saison des moules s'étend de juillet à la mi-avril, mais vous pouvez les trouver dans les rayons fruits de mer des supermarchés tout au long de l'année.

Elles proviennent principalement de Belgique et des Pays-Bas et sont généralement nettoyées à l'avance, mais vérifiez qu'aucune ne se soit ouverte et jetez-les si le cas se présente.

Tout d'abord, hachez finement l'oignon et les échalotes et faites-les revenir dans du beurre dans une grande casserole. Ajoutez ensuite le céleri, la carotte et la partie blanche des poireaux finement hachés.

Ajouter une pincée de thym et d'estragon, le Riesling et laisser mijoter. Pendant que le mélange mijote, écraser l'ail et le mélanger avec le beurre et un peu de poivre. Mettez ensuite la casserole à feu vif et faites cuire les moules pendant 10 minutes, en remuant toutes les 2 minutes. Ajoutez le beurre à l'ail et un brin de persil frais et dégustez immédiatement avec, bien entendu, des frites en accompagnement.

Hiecht mat Kraïderzooss

Ingrédients

1kg de brochet

1 grosse carotte

1 gros oignon

2 branches de céleri

feuille de laurier

grand verre de Riesling

cerfeuil

une poignée d'oseille fraîche

250 ml de crème

une poignée de ciboulette fraîche hachée

une poignée de persil frais haché

Le brochet cuit à la vapeur et servi avec une sauce verte est facile à préparer, et si vous n'avez pas de grilloir à poisson, vous pouvez utiliser un cuit-vapeur.

Commencez par hacher la carotte, l'oignon et le céleri et faites-les bouillir dans de l'eau avec une feuille de laurier pendant 40 minutes pour obtenir un bouillon. Ajoutez-y un verre de Riesling. Utilisez une marmite à poisson pour pocher le brochet dans le bouillon, mais si vous n'avez pas de marmite à poisson, vous pouvez utiliser un panier à vapeur.

Dans une autre casserole, faites cuire à feu doux une poignée d'oseille fraîche et un peu de cerfeuil, puis ajoutez une demi-tasse de bouillon à la crème et faites bouillir brièvement pour obtenir une sauce. Ajouter une poignée de persil frais haché et un peu de ciboulette hachée et napper le brochet poché.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times .

Adaptation: Megane Kambala