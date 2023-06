1.600 kg de viandes et produits laitiers non conformes saisis dans le pays

Les noms et la localisation des établissements visés ne sont pas cités. Mais ce lundi 26 juin, un contrôle concerté et simultané a été mené par l’administration des douanes et accises et l’administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire dans cinq épiceries orientales du Luxembourg.

Lire aussi :Rappels de produits: «De plus en plus de transparence»

Le but de ce contrôle d'ampleur était, notamment, de vérifier la conformité des produits alimentaires au regard de la législation en vigueur. Et les agents des deux administrations ont eu le nez creux. «Diverses violations de la législation applicable ont été constatées notamment en matière de traçabilité, d’étiquetage et de la date de péremption des produits», font savoir les parquets de Luxembourg et de Diekirch dans un communiqué commun, publié ce mardi 27 juin.

Ainsi, 1.600 kg de viandes et produits laitiers non conformes ont été saisis. Des procès-verbaux ont été dressés et les deux parquets font savoir qu'il y aura des suites judiciaires à ce contrôle.