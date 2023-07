21 jours de marche pour comprendre le Luxembourg d'aujourd'hui: Ricardo a relevé le défi

Share this with email

C'est la fin d'une odyssée de 21 jours. Après avoir parcouru plus de 500 kilomètres à travers le Luxembourg pendant trois semaines, le reporter de Contacto Ricardo J. Rodrigues est revenu à son point de départ. C'est près de la statue de la Gëlle Fra, place de la Constitution, là où tout a commencé le 23 juin, qu'un groupe d'amis et de connaissances a accueilli et acclamé le journaliste.

Pour ce dernier jour de "Luxembourg on foot", Ricardo a marché de Weiler-la-Tour à Luxembourg-Ville. Fatigué mais le cœur plein, le reporter n'a pas caché son émotion lorsqu'il a été accueilli par tant de monde à son arrivée à la Gëlle Fra, vers 16h30.

«Je suis comblé. C'est un défi que je me suis lancé pour connaître le pays. En partant, je ne savais pas si j'allais pouvoir réaliser physiquement ce projet ni si j'allais avoir l'image du Luxembourg que je souhaitais. Mais mes attentes ont été dépassées. Ce fut une aventure incroyable», a déclaré Ricardo.

Avec le recul, Ricardo évoque les moments qui l'ont le plus marqué au cours de cette aventure. «La sincérité avec laquelle j'ai pu marcher et parler avec le Grand-Duc, me rendre compte de l'humanité d'une personne que l'on voit habituellement distante. J'ai découvert des histoires inattendues comme le refuge d'une drag queen dans un village perdu, une commune avec une grande population de réfugiés, ou la prise de conscience des petits phénomènes qui se produisent au Luxembourg à cause du changement climatique. Il y a beaucoup de surprises qui m'ont marqué et qui ne me quitteront plus.»

Malgré la fin de la marche, le reporter assure que le projet ne s'arrête pas là. «Je dispose de beaucoup d'informations pour comprendre le pays et je dois demander aux bonnes personnes comment résoudre les problèmes que j'ai identifiés avec ce regard posé sur le Luxembourg. Il doit y avoir un épilogue à cette histoire, compte tenu des changements qui se produisent et des mesures qui s'imposent», conclut-il.

