215 expulsions de locataires au cours de ces 12 derniers mois

On se rappelle qu'en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de covid-19, l’exécution des déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d'habitation avait été suspendue. Celle-ci avait repris le 1er avril 2021 avant d'être à nouveau interrompue de fin 2022 au 31 mars 2023 en raison des pressions inflationnistes qui pesaient énormément sur les personnes et ménages à faibles revenus. Depuis le 1er avril dernier, l’exécution des décisions de déguerpissement a entre-temps repris et ce, malgré l'augmentation du coût de la vie, engendrant des difficultés de paiement pour de nombreux locataires.

En réponse à une question parlementaire de la députée Nathalie Oberweis (déi Lénk), la ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) a fait le point sur le nombre d'expulsions en cours d'étude ou autorisées au cours de ces douze derniers mois. Ainsi, on apprend que depuis le 1er juin 2022, 215 expulsions ont été exécutées. Le juge de paix n'a accordé un sursis que dans 25 dossiers.

382 procédures en cours

Mais il ne s'agit au final que de la partie visible de l'iceberg. En effet, au cours des douze derniers mois, ce n'est pas moins de 738 procédures pour demander l'autorisation du juge de paix de pouvoir faire expulser une personne qui ont été traitées, dont 311 rien que pour la justice de paix de Esch-sur-Alzette. Et parmi celles-ci, 567 demandes ont été accordées, autant dire que les prochains mois risquent de voir une augmentation significative des expulsions. 382 procédures d'expulsions sont d'ailleurs actuellement en cours, majoritairement dans la région de Luxembourg.

Face à ces décisions, les locataires ont tendance à ne pas aller à l'encontre des décisions des juges. Seulement 21 demandes de locataires de suspendre la décision ont été introduites. Il faut dire qu'uniquement quatre d'entre elles ont été accordées.

Trois motifs de résiliation de contrat de location

Rappelons que la loi luxembourgeoise ne connaît que trois motifs qui permettent au bailleur de résilier le contrat de location. Tout d'abord, une résiliation pour besoin personnel, c'est-à-dire lorsque le propriétaire ou un parent jusqu'au troisième degré souhaite emménager dans le logement. Dans ce cas, le nouvel occupant doit toutefois patienter six mois avant d'emménager. C'est la durée du délai légal.

Sur le deuxième motif, la loi est moins claire. Ainsi, le locataire doit donner son préavis si, par exemple, le bâtiment est rénové de fond en comble. Enfin, troisièmement, un comportement fautif de la part du locataire justifie une résiliation. Cela peut être le non-paiement du loyer, l'absence d'assurance ou si le locataire est responsable de dégâts.