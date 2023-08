42,8% de femmes parmi les candidats inscrits sur les listes

Share this with email

Le 8 octobre prochain, dans moins de deux mois donc, les électeurs de nationalité luxembourgeoise se rendront aux urnes pour élire les 60 députés qui composeront la Chambre lors de la prochaine législature.

Quel visage présentera la Chambre au lendemain du scrutin du 8 octobre? Les statistiques publiées ce mardi par le Service information et presse répondent à quelques questions, notamment sur la proportion de femmes présentes sur les listes.

Parmi les 649 candidats qui se sont inscrits sur les listes des 12 partis en lice pour ces élections législatives, on dénombre 42,8% de femmes. Si cette proportion respecte le quota de représentativité de 40% minimum instauré par une loi en 2016, ce nombre est cependant inférieur à celui du scrutin de 2017, où les candidates féminines représentaient 46% du total des personnes inscrites sur les listes des formations politiques.

Deux listes présentent une parité parfaite (déi Gréng et déi lenk) alors qu'une formation politique, le KPL (Parti communiste luxembourgeois), présente une proportion de candidates inférieure au quota requis (37,3%). Si la répartition des genres des candidats a évolué vers une plus grande parité ces dernières années, des efforts doivent encore être réalisés, comme les démontrent ces statistiques. Car très peu de femmes sont têtes de liste à l'heure actuelle-pour la circonscription du Centre par exemple, il n'y a que Sam Tanson-ou occupent une position éligible par rapport à leurs homologues masculins.

Lors de la législature qui vient de se terminer, les femmes représentaient 35% des parlementaires à la Chambre (soit 21 députées sur 60 élus). Cette proportion n'avait jamais été aussi importante.

Volt, la liste la plus jeune

Du côté de l'âge moyen des candidats, on note peu de changements par rapport au scrutin de 2017. L'âge moyen des candidats pour ces élections d'octobre est de 46 ans. Le plus jeune candidat a 18 ans, le plus âgé 84. Le parti Volt est celui qui présente la moyenne d'âge la plus basse, avec 34,8 ans. A l'opposé, on retrouve le Parti communiste luxembourgeois (KPL), avec une moyenne de 55,5 ans.

A noter que la catégorie d'âge la plus représentée est celle des 40-59 ans. Les électeurs qui espéraient un peu de «sang frais» lors de ces élections seront déçus puisque les jeunes candidats (18-24 ans) ne représentent que 3,4% des candidats. La jeune génération est la plus présente sur les listes des formations politiques Fokus. (7) et déi Lenk (5). Des partis dont le programme semble avoir plus convaincu que celui des partis «traditionnels». Ainsi, on ne retrouve aucun candidat de moins de 25 ans sur les listes du LSAP, du DP et du CSV.

Concernant le nombre de partis, on peut compter jusqu'à douze listes dans le Sud, même si certains partis ne sont pas présents dans toutes les circonscriptions. «Si ce n'est pas un record, il s'agit tout de même d'un nombre hors norme», souligne-t-on sur le portail Open data du gouvernement. «Il faut remonter à 1989 pour trouver seize partis qui avaient décidé de livrer bataille. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1974, leur nombre était resté relativement stable (de quatre à six à chaque élection législative) ; il est depuis 1979 aux alentours de dix en moyenne.»

Pas de données sur la double nationalité

A ce jour, aucune donnée n'est disponible sur les candidats possédant la double nationalité. Des chiffres qui permettraient pourtant d'évaluer le degré d'ouverture de la classe politique dans un pays où les résidents d'origine étrangère représentent 47,2% de la population et qui est toute aussi impactée par les décisions prises par les députés que les résidents de nationalité luxembourgeoise.

Rappelons que pour pouvoir se porter candidat aux élections législatives, il faut remplir plusieurs conditions inscrites dans la loi, à savoir posséder la nationalité luxembourgeoise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection et être domicilié au Luxembourg.