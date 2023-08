99.000 tonnes de CO2 évitées grâce au terminal de Bettembourg

Share this with email

Au moment d'acquérir des parts dans le groupe Luxport à Mertert, la volonté des CFL était claire: favoriser l'interaction entre le rail, la route et la navigation intérieure pour permettre d'améliorer l'offre existante. Mais aussi et surtout développer des synergies entre la navigation intérieure du port et le rail et la route avec le terminal intermodal de Bettembourg, grand de 33 hectares et dont le volume de fret ne cesse d'augmenter.

Il y a en effet urgence. D'une part, si cette croissance du fret était uniquement absorbée par le transport routier, un million de camions seraient ajoutés sur les routes européennes et 80 millions de tonnes de CO2 seraient rejetées dans l'atmosphère. Le transport routier n'est bien évidemment plus à même d’absorber à lui seul une telle croissance. D'autre part, il y a également la question environnementale, sachant que l'ambition européenne est de réduire de 90% les gaz à effet de serre d'ici 2050, tandis que l'objectif du Luxembourg est d'atteindre la neutralité carbone à cette échéance.

Une nouvelle grue plus pratique

Alors que la part modale du transport de marchandises par rail doit doubler d'ici à 2030, CFL terminals, la filiale du Groupe CFL multimodal, semble déjà avoir pris les devants pour réduire l'impact environnemental de son activité. Dans une communication, l'entreprise annonce que les services de transport combiné (rail/route) de CFL intermodal ont permis d'éviter que 84.033 cargaisons de marchandises soient uniquement transportées sur route. Avec un bénéfice direct pour l’environnement: plus de 99.000 tonnes d'équivalent C02 n'ont pas été rejetées dans l'atmosphère.

Le tout, en investissant sur des nouveaux moyens afin de contenter l'augmentation du volume du transport de marchandises avec l'acquisition d'une troisième grue de chargement. «Nous gérons à présent les trois grues avec un même système de contrôle à distance doté de caméras et de six écrans par grue, le tout dans une seule et même salle de contrôle. Les trois grutiers qui sont en poste côte à côte dans la salle de contrôle bénéficient d'un meilleur environnement de travail», explique Daniel Feyder, directeur de CFL terminals.. «Avec cette configuration, nous gagnons en productivité, au service d'une logistique plus respectueuse de l’environnement.»

Désormais, les grutiers ne doivent plus s'asseoir en hauteur dans la cabine de la grue. © PHOTO: Christophe Olinger

Rappelons enfin que le réseau de CFL intermodal s'est à nouveau étendu en 2022 en ouvrant une des connexions parmi les plus longues en Europe: 2.000 km entre Sète (France) et Poznan (Pologne). Par ailleurs, en plus de l’augmentation progressive de la fréquence du train Bettembourg—Trieste au dernier trimestre de 2022, un nouveau train intermodal a démarré vers Halkali en Turquie.