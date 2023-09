À Esch, des poissons morts à cause de boulons mal serrés...

Share this with email

Le 10 juillet dernier, une grande quantité de poissons était découverte dans le Dipbech, un ruisseau situé à Esch-sur-Alzette. La piste des très fortes chaleurs, conjuguée à un très bas niveau d'eau – et donc du manque d'oxygène – très vite démentie, celle de la pollution s'est imposée d'elle-même. Mais voilà, l'analyse des échantillons prélevés par les agents de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) n'avait rien révélé. Deux jours plus tard, l'enquête révéla les causes de cet incident: «Un déversement d'eaux usées depuis la canalisation de la Ville d'Esch-sur-Alzette.»

Le 14 juillet, Gusty Graas (DP) avait adressé une question parlementaire à Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Dans sa missive, le député s'interrogeait sur les causes de cet incident, les conséquences de celui-ci sur la faune et la flore, mais aussi sur les suites que compte donner la ministre à cette affaire. Ce vendredi 8 septembre, près de trois mois plus tard donc, la réponse de la ministre est tombée.

À la question de savoir comment le déversement des eaux usées du Dipbech, constaté à hauteur de la rue d'Ehlerange, a-t-il pu se produire, Joëlle Welfring explique que celui-ci «provenait d'une canalisation d'eaux usées obstruée au niveau de la place Benelux à Esch-sur-Alzette». Et ce en raison d'une «défaillance, voire du défaut de fabrication du couvercle d'un orifice de révision dans un regard spécial (...) qui permet d'intégrer dans un même regard les deux réseaux». La faute à des boulons «non adaptés aux exigences d'un environnement corrosif» pour résumer.

Au-delà de la disparition tragique des poissons, les répercussions sur l'écosystème sont bien réelles. «Des pollutions par des eaux usées peuvent engendrer, en fonction de la quantité et de la concentration des substances polluantes déversées, une eutrophisation, des effets toxiques ou un colmatage du lit du cours d'eau», souligne Joëlle Welfring.

Quelles suites donner à cette affaire? La ministre de l'Environnement, du Climat et de l'Environnement durable précise que, dans un rapport d'enquête, l'administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette indique «les circonstances et les raisons exactes du déversement des eaux usées vers le cours d'eau». Dans ledit rapport figurent, à l'en croire, «des mesures de précaution et des actions prises ou à prendre afin d'éviter qu'un tel incident ne se répète dans l'avenir».

Enfin, aucune poursuite judiciaire n'est pour l'heure envisagée. «À ce stade et en absence de l'identification d'un responsable exact de l'obstruction de la canalisation des eaux usées, étant source de la pollution, aucune mesure pénale ne sera entamée par un officier de police judiciaire de l'AGE à l'attention du Parquet.»