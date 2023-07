À la découverte de la mine Doihl avec le Minièresbunn

Que le temps soit très clément ou non, nous vous conseillons de porter des chaussures fermées et d'avoir un gilet pour votre visite de la mine. © PHOTO: Megane Kambala

Nous vous le disions déjà la semaine dernière à l'occasion de notre première proposition de sortie à Lintgen, le Grand-Duché regorge d'activités. Le défi de la rédaction est de vous en proposer tout au long de l'été une sortie à effectuer en famille, sur la base de deux adultes et de deux enfants, pour un budget de moins de 100 euros.

Cette semaine, nous vous emmenons donc sur le site du Minett Park au Fond-de-gras, plus précisément sur un rail emprunté par les mineurs pendant ce qui fut l'âge d'or du fer.

Pour le grand départ, rendez-vous juste en dessous du restaurant Bei der Giedel, bien avant la gare du Fond-de-gras, qui est située plus en contrebas encore et qui signe pour sa part le départ du train 1900. Remontée dans le temps oblige, les billets sont à acheter sur place et il n'est pas possible de les payer en avance sur internet. À noter que la mine se visite uniquement les jeudis, du 20 juillet au 17 août, à 15h10.

Tous les jeudis du 20 juillet au 17 août, un train part à 15h10 pour une visite dans la mine. Le retour au Fond-de-Gras se fait aux alentours de 16h25. © PHOTO: Megane Kambala

Petit anachronisme plaisant, il est en revanche possible de payer par carte bancaire auprès de l'un des bénévoles de la Minièresbunn Doihl asbl qui assurent les visites estivales. Et l'addition ne sera pas douloureuse, à raison de 8 euros par adulte et 6 euros pour les enfants jusqu'à 11 ans; tout en sachant que les tout-petits peuvent voyager gratuitement jusqu'à 5 ans.

Une fois votre unique billet poinçonné de la date, du mois et du nombre de voyageurs, vous serez invités à prendre place à bord d'un premier train d'époque vers le carreau de la mine. Cette première partie du parcours sera d'ailleurs effectuée par une locomotive à vapeur «Krauss», construite en 1897 et originaire du site.

Vapeur et sifflet seront au programme ainsi que beaucoup de verdure le long du tracé qui mène jusqu'à la mine, et on peut même apercevoir d'anciens charriots de mineurs déjà rouillés depuis longtemps avant d'arriver devant une deuxième locomotive entretenue par l'asbl.

1 / 5 Première partie de le visite de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

2 / 5 Première partie de le visite de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

3 / 5 Première partie de le visite de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

4 / 5 Première partie de le visite de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

5 / 5 Première partie de le visite de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala











La ligne étant électrifiée par un courant continu de 500V et couverte, des casques bleus sont obligatoirement à porter une fois à son bord, pour le bonheur des plus petits (les parents seront heureux d'apprendre que des charlottes jetables se trouvent à leurs pieds, sous les sièges).

Une fois le recomptage des passagers par wagon effectué et les consignes de sécurité édictées, place à la descente sous terre, dans l'ancienne galerie de roulage percée en couche noire du gisement de fer, sur une longueur de 1.400 mètres.

Enfin, lorsque vos pieds se poseront sur les terres rouges de la mine, viendra le moment d'une petite visite guidée possible en cinq langues (français, luxembourgeois, allemand, anglais et espagnol) grâce aux talents polyglottes des guides bénévoles de l'asbl, qui répondront très gentiment à toute question une fois les explications générales terminées.

1 / 6 Intérieur de l'une des galeries de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

2 / 6 Intérieur de l'une des galeries de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

3 / 6 Intérieur de l'une des galeries de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

4 / 6 Bloc de fer exposé au fond de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala

5 / 6 Ensemble de barres à mine entreposées pour la visite. © PHOTO: Megane Kambala

6 / 6 Intérieur de l'une des galeries de la mine du Fond-de-gras. © PHOTO: Megane Kambala













Cependant, le reste de cette incursion sous terre se fera très certainement dans un silence entrecoupé de murmures, car même les plus petits restent contemplatifs devant ces galeries semblant sans fin, creusées à la sueur et au sang d'hommes. Des barres à mine sont d'ailleurs alignées le long de l'un des murs, vestiges d'un autre temps où la mine était animée par un vacarme qui devait être assourdissant et où la sécurité et les quarante heures semaine n'étaient absolument pas à l'ordre du jour pour les mineurs.

Levés aux aurores pour travailler entre 14h et 16h de temps avant de rentrer chez eux le soir pour recommencer dès le lendemain, le labeur des mineurs ferait relativiser quiconque se sent parfois très vite submergé par le stress propre à notre société moderne…