À moto, le danger est plus présent que jamais

Lorsque le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng) a présenté les statistiques des accidents de la route survenus en 2022, il a enfoncé le clou. «Les motocyclistes sont notre bête noire», a-t-il avoué, et il a dû faire état d'une nette augmentation des victimes dans ce groupe d'usagers de la route. L'année dernière, sept motards ont été tués dans des accidents et 71 ont été grièvement blessés, soit nettement plus qu'en 2021.

Un coup d'œil sur les rapports de police actuels permet de démontrer que 2023 risque aussi de se terminer sur un triste bilan. Au moment où le ministre François Bausch a présenté ses chiffres, trois motocyclistes avaient déjà perdu la vie au Luxembourg. Début juin, un motard de 34 ans est décédé sur la N7 près de Huldange après être entré en collision avec une voiture. Deux semaines plus tard, une tentative de dépassement a été fatale à un motard de 31 ans sur l'A1 à Flaxweiler. Le décès de Tessy Schmit, 28 ans, qui avait eu un accident de moto en mai près de Bockholtz, a également fait grand bruit. En l'honneur de cette motarde populaire, connue de tous dans le milieu, 80 passionnés de deux-roues avaient organisé en juin une commémoration.

Le Luxembourg a beaucoup de belles routes à offrir pour le plaisir de la conduite. © PHOTO: Gerry Huberty

Au ministère de la Mobilité, on sait depuis longtemps que les premiers mois de l'été sont la période la plus dangereuse pour les motocyclistes. «La plupart des accidents ne se produisent pas tant au début de la saison, après Pâques, mais au début et au milieu de l'été, quand il fait chaud. L'accent, lors de nos actions de prévention, est mis sur les mois de mai, juin et juillet», explique Alain Disiviscour, directeur de la Sécurité routière au ministère de la Mobilité.

De nombreux accidents au début de l'été

Selon lui, la police est particulièrement en alerte lors des premiers week-ends de beau temps de l'année, car de nombreux groupes de motards des pays voisins viennent alors au Luxembourg pour des excursions d'une journée. Ce sont surtout les routes pittoresques du nord qui les attirent. Comme ces motocyclistes, le plus souvent originaires de Belgique et des Pays-Bas, ne connaissent pas bien les routes, ces groupes seraient particulièrement vulnérables.

Nous sommes parfois étonnés du nombre de conducteurs qui portent un casque non conforme. Alain Disiviscour Chef de département de la Sécurité routière au ministère de la Mobilité

À cette occasion, la police organise à plusieurs reprises des contrôles spécifiques à destination des conducteurs de motos, au cours desquels les agents vérifient les deux-roues et donnent aux conducteurs des conseils pour une conduite plus sûre. L'équipement joue également un rôle décisif, selon Alain Disiviscour, qui pratique lui-même la moto à titre de loisirs. «Nous sommes parfois étonnés du nombre de conducteurs qui portent un casque non homologué.» Grâce à l'homologation, le fabricant prouve que le casque répond aux exigences de sécurité actuelles et qu'il est autorisé dans toute l'UE.

Des virages à gauche propices aux accidents

C'est justement par des températures élevées que les policiers croisent régulièrement des motards assis sur leur deux-roues sans vêtements de protection, simplement vêtus d'un T-shirt et d'un short. «En cas de chute, cela peut entraîner de graves blessures», rappelle l'expert.

L'analyse des accidents de moto survenus ces dernières années permet d'opérer des constats intéressants. En effet, les accidents graves surviennent essentiellement par deux causes. D'une part, le non-respect des règles de priorité se distingue, soit par le motocycliste lui-même, soit par un autre usager de la route. Deuxièmement, il s'agit d'erreurs de conduite dans les virages à gauche sur les routes de campagne.

Pour Alain Disiviscour ce deuxième facteur mérite davantage d'explications. «Dans les virages serrés, le motocycliste doit se pencher. Beaucoup ne tiennent pas compte du fait qu'une fois sur le côté, ils ont alors une largeur de deux mètres, soit autant qu'une voiture». Dans ce cas, les motards risquent de dépasser la ligne médiane avec leur tête et de gêner ainsi la circulation en sens inverse. «Lorsqu'ils s'en aperçoivent, beaucoup se redressent pour éviter une collision, avec, pour conséquence, que la moto ne tient plus le rayon de courbure et va tout droit.» De terribles accidents ont ainsi lieu.

L'administration des Ponts et chaussées teste actuellement un nouveau type de marquage au sol. © PHOTO: Guy Wolff

Pour éviter cela, l'administration des Ponts et chaussées a testé un nouveau type de marquage au sol. Sur trois routes fréquentées des motards, des bandes transversales doivent avertir les conducteurs de ne pas s'approcher trop près de la ligne médiane dans les virages. Ce marquage spécifique à destination des conducteurs de deux-roues a été développé en Autriche. Au Luxembourg, il est visible sur la N25 entre Wiltz et Kautenbach, sur le CR 342/N7 en direction de Rodershausen et sur le CR 322 entre Fouhren et le Niklosbierg près de Vianden.

«Ce marquage spécial s'est révélé très efficace», explique Alain Disiviscour. «À ces endroits, les accidents ont considérablement diminué»

Et puis il y a bien sûr la vitesse, qui est une cause importante des accidents graves de moto. L'expert en sécurité routière ne veut toutefois pas mettre tous les motocyclistes dans le même panier. Contrairement au cliché largement répandu, la plupart des motards respecteraient les limitations de vitesse. «Il y a assurément une certaine proportion d'irréductibles, mais on en trouve aussi parmi les automobilistes», dit-il.

Pas d'échappatoire

La discipline parmi les conducteurs s'est cependant améliorée depuis que des radars d'un nouveau genre sont utilisés au Luxembourg et dans les pays voisins. Pendant des décennies a perduré la légende selon laquelle les radars ne détectaient pas les motos parce qu'ils photographiaient de face, alors que les motos portent leur plaque d'immatriculation à l'arrière.

Ce n'est plus vrai aujourd'hui, explique Alain Disiviscour. Il n'y a pas non plus d'échappatoire lors des contrôles de police, durant lesquels les patrouilles font sortir les motards en excès de vitesse et leur demandent de montrer leur permis de conduire.

Certains excès de vitesse ont de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Alain Disiviscour Chef de département de la Sécurité routière au ministère de la Mobilité

Les radars sur remorque traquent également les motards en infraction. Parfois, la police effectue des contrôles de vitesse spéciaux pour les motocyclistes. «Certains excès de vitesse ont de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête», commente Disiviscour.

Les radars modernes retiennent également les plaques d'immatriculation des motocyclistes. © PHOTO: Anouk Antony

Les radars de nouvelle conception flashent également de l'avant et de l'arrière, de sorte que la plaque d'immatriculation des deux-roues est bien visible sur les photos. Il en va de même pour les radars installés sur les feux rouges, déjà implantés à plusieurs endroits de la Ville de Luxembourg.

Même avec la technologie moderne, il n'est toutefois pas possible de déterminer quel visage se cache sous le casque. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, car dans tous les cas, c'est le propriétaire de la moto qui reçoit l'avis de contravention. Au Luxembourg et dans de nombreux autres pays européens, le propriétaire est responsable des infractions au code de la route. En Allemagne, cependant, la police est chargée de déterminer qui conduisait la moto lorsqu'une infraction a été commise.

Des formations aux vêtements de protection modernes en passant par les campagnes d'information de la police, les motocyclistes disposent de nombreux moyens pour éviter les accidents graves entraînant des hospitalisations. Malgré tout, il semble qu'il faille encore attendre un certain temps avant que la «Vision Zéro» du ministre François Bausch, c'est-à-dire une année sans morts ni blessés graves sur les routes, ne devienne réalité.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort .

Adaptation: Laura Bannier