A quoi ressemblent les "nouveaux" TER? La première rame est livrée au Luxembourg

Au cours des dix prochaines années, la SNCF va rénover près d'un millier de trains régionaux (TER), soit 40% du parc. Le premier train transformé dans le cadre de cet ambitieux programme, baptisé Opter, est déjà sur les rails à destination du Luxembourg. Il s'agit d'un TER "2N NG" aux couleurs des Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

L'opération a duré 39 semaines et s'est achevée le 2 février 2023. Le centre technico-industriel de Saint-Pierre-des-Corps a "libéré" le 6 février avec une rame quasiment neuve avec «un traitement anticorrosion, une nouvelle étanchéité, un nouveau look intérieur et extérieur, un confort amélioré et une accessibilité optimisée», détaille la SNCF.

Le premier train de l'opération de rénovation Opter était destiné aux CFL. © PHOTO: SNCF

Mais comment reconstruire un train?

Le processus de rénovation d'un TER est presque toujours le même, avec quelques mises à jour.

Tout d'abord, le train est entièrement démonté, les pièces sont nettoyées et réparées et, si nécessaire, la carrosserie est également traitée contre la corrosion. Une nouvelle étanchéité et une nouvelle peinture sont réalisées, la chaîne de traction est vérifiée.

Par ailleurs, la rénovation consiste également à apporter confort et modernité à l'intérieur du train. Plus d'espace et une meilleure accessibilité, un espace pour transporter les vélos, l'installation de prises électriques dans les sièges, le wi-fi ou l'intégration d'écrans d'information voyageurs à bord sont autant d'améliorations envisagées.

© PHOTO: Philippe Fraysseix/SNCF

Les équipements de sécurité sont également revus dans le cadre de cette opération de transformation des trains, avec notamment l'installation de plusieurs caméras de surveillance.

Rénovations "à mi-vie" et plus grande durabilité environnementale

Ce type d'opération de transformation est appelé "demi-vie" et concerne des trains en circulation depuis une vingtaine d'années.

L'idée est qu'après rénovation, ces trains seront remis sur les rails dans un état quasi neuf pour circuler pendant encore une vingtaine d'années.

Ce nouveau programme de rénovation des TER a également des objectifs de durabilité, puisqu'il vise à améliorer la consommation d'énergie des trains pour protéger l'environnement, tout en assurant la durabilité du matériel.

© PHOTO: SNCF

Outre l'allongement de la durée de vie des rames existantes par la réparation des pièces consommables, la valorisation des déchets ou l'optimisation du recyclage des fluides, les rénovations en cours comprennent également le remplacement de l'éclairage par des LED, la régulation de la climatisation en fonction du taux de CO 2 ou encore l'installation de filtres à particules sur les moteurs diesel.

Dix trains rénovés pour le Luxembourg

Ce nouveau programme de rénovation des TER est doté d'un budget de 2,1 milliards et comprend un accord avec 12 régions françaises ainsi qu'avec les Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Interrogée sur la part des CFL dans l'investissement de rénovation des TER, la compagnie luxembourgeoise a indiqué qu'elle ne ferait «aucune communication» sur ces coûts, mais a précisé le nombre de trains prévus pour le Grand-Duché.

Cette opération, qui portera sur «10 automotrices électriques de la série TER 2N NG, s'inscrit également dans le cadre de l'effort consenti par CFL pour relever ce défi», précise l'entreprise ferroviaire. Outre les travaux effectués sur la rame n°2201 par le centre technique SNCF, «neuf autres suivront».

L'opération Opter, qui s'étale sur les dix prochaines années et concerne exactement 931 trains régionaux, représente neuf millions d'heures de travail et jusqu'à 55 trains immobilisés simultanément dans les centres techniques de la SNCF, selon la compagnie ferroviaire française.

La première étape a été franchie avec la livraison du TER 2N NG rénové à CFL. «Cette livraison d'Opter est l'aboutissement de quatre années de préparation par nos équipes industrielles et nos ingénieurs», souligne la SNCF.

Cet article a été publié initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Pascal Mittelberger.