A Stadtbredimus, une affaire familiale dans un cadre verdoyant

La famille Albert réunie: Georges et sa mère Danielle (à g.), les patrons Désirée et Christian.

«Notre terrasse est l'endroit le plus calme qui existe!», lance Christian Albert en faisant le tour du propriétaire de l'Hôtel-restaurant Écluse à Stadtbredimus, à moins de 4 kilomètres de Remich. Le gérant n'a pas tort. Le cadre est agréable et verdoyant avec un hôtel équipe d'une «biopool» (piscine n'utilisant pas de chlore et de produits chimiques) et côté terrasse, une fontaine et vue sur les vignes. Le sexagénaire gère cet établissement situé en face de la Moselle avec sa soeur Désirée depuis 1989. Tous les deux ont repris l'affaire familiale de leurs parents à ce moment-là. «On espérait être désigné parmi les plus belles terrasses. Nous avions décidé d'installer la nôtre non pas du côté de la route, mais à l'arrière pour pouvoir mieux se déconnecter du stress quotidien», souligne-t-elle.

Une station-d'essence transformée en hôtel

«Au départ, en 1963, il n'y avait qu'une station-essence et puis mes parents ont ajouté quelques chambres pour des clients belges avant que ça ne soit transformé en 1970 en hôtel-restaurant», raconte la patronne des lieux. En 2011 (finition 2012), la fratrie décide d'entamer plusieurs travaux pour rénover le site. «Nous avons entièrement rasé notre établissement pour y construire un tout nouveau immeuble», poursuit la responsable. On a choisi de maintenir un aspect naturel, c'est pour ça que nous avons des murs en béton ou en bois naturel», explique son frère. «C'est plus écologique et c'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas installer de mini-bars dans les chambres», abonde Désirée. Ils ont également renoncé à l'époque à mettre une climatisation dans les 35 chambres de leur hôtel. Mais avec les fortes chaleurs, la famille Albert réfléchit comment offrir un peu de fraîcheur à leurs clients, mais toujours de manière écologique.

Le concours «Terrass vum Joer 2023» Du 17 avril au 20 juin 2023, quatre titres du groupe Mediahuis Luxembourg - le Luxemburger Wort, Virgule, Contacto et Luxembourg Times - ont proposé à leurs lecteurs de désigner les plus belles terrasses du pays, en votant sur leur site internet respectif. L'Hôtel-Restaurant Écluse à Stadtbredimus a été élu par les lecteurs de Virgule, dans la catégorie «Établissement de loisirs».

«Nous avons opté pour des matériaux simples pour que ce soit moderne et sobre. Nous sommes satisfaits et la clientèle également», se réjouit Désirée. L'établissement est fréquenté à la fois par des personnes en voyage d'affaires, ainsi que par des touristes, notamment de la Grande Région, tout au long de l'année. «Nous avons par exemple des Hollandais de plus de 80 ans qui viennent tous les ans depuis 47 ans et ils espèrent à chaque fois pouvoir revenir l'année suivante. Il vaut mieux réserver à l'avance!»

Au départ, Désirée Albert se voyait plutôt se lancer dans une carrière artistique. «Ça ne s'est pas fait, mais je ne le regrette pas, la preuve nous sommes encore là! Nous avons aussi essayé de nous diversifier pour que ça fonctionne.» Depuis les derniers travaux, l'établissement dispose d'un endroit wellness, avec deux saunas, une salle infrarouge, ainsi qu'une salle de repos.

Une nouvelle génération prête à prendre le relais

Elle a pris le relais de ses parents à seulement 20 ans. Une nouvelle génération est désormais également prête à relever ce défi avec Georges, son neveu. Ce jeune de 26 ans, diplômé de l'école d'hôtellerie de Diekich, apporte déjà ses propres idées: «J'ai proposé de lancer un lounge et ma tante était d'accord. Nous l'avons mis en place depuis janvier et les habitants sont contents de pouvoir venir prendre un verre. Nous disposons aussi d'un frigo avec 200 bouteilles de vin venant du Luxembourg, de France, d'Italie et d'Autriche», explique le fils de Christian. «C'est bien d'avoir des jeunes avec de nouvelles idées pour aller de l'avant. Mon grand-père disait toujours: ''s'arrêter, c'est régresser''», se rappelle Désirée.

Pendant la crise covid, Georges s'est occupé de mettre en place un service de plats à emporter pour que les clients puissent se restaurer dans leur chambre. «C'était important de pouvoir garder un contact avec eux», fait-il valoir. La pandémie a été une période compliquée pour la famille Albert, avec les portes du restaurant qui sont restées closes pendant huit mois. L'automne dernier, 20% des 30 employés de l'Écluse ont décidé de se reconvertir et de quitter le navire. «Les employés, tout comme les clients, ont beaucoup souffert de cette période», constate la gérante de 54 ans.

Mon grand-père disait toujours: s'arrêter, c'est régresser Désirée Albert gérante de l'Écluse

Son établissement fait également face à la crise énergétique et inflationniste des derniers mois: «Nous devons voir comment nous pourrons répercuter ces coûts l'année prochaine.» La famille Albert a-t-elle encore des projets pour les années à venir? «Je rappelle ce que disait mon grand-père, les idées sont toujours là, il faut juste voir comment les réaliser». Une tâche qui sera attribuée dans quelques années à Georges. «Mais même quand je serai à la retraite, je garderai un oeil sur ce qui se fait ici, comme le faisaient mes parents», sourit Désirée.