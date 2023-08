A Wormeldange, vin sur vin pour la terrasse du Koeppchen et sa vue splendide

La terrasse du restaurant Koeppchen, à Wormeldange-Haut, offre une vue imprenable et magnifique sur les vignobles de la vallée de la Moselle. Pourtant, si l'établissement est plus que centenaire, cette terrasse est bien plus récente, née d'une histoire singulière.

Comme un tableau: des côteaux de vignes verdoyants de part et d'autre de la vallée de la Moselle, dominée en ce jeudi 10 août par un ciel bleu azur. Ce décor apaisant et enchanteur, c'est le cadre de travail quotidien de Metty Krack, à Wormeldange-Haut, et il ne s'en lasse pas. «Souvent, quand j'arrive le matin, je me dis que c'est tout simplement superbe.» Avec son associé David Figen, il est le propriétaire du restaurant Koeppchen depuis 2017, après en avoir été le gérant dès 2014.

Le concours «Terrass vum Joer 2023» Du 17 avril au 20 juin 2023, quatre titres du groupe Mediahuis Luxembourg - le Luxemburger Wort, Virgule, Contacto et Luxembourg Times - ont proposé à leurs lecteurs de désigner les plus belles terrasses du pays, en votant sur leur site internet respectif. Le Koeppchen à Wormeldange a été élu par les lecteurs de Virgule, dans la catégorie «Restaurant».

L'établissement est une institution dans la commune, et bien au-delà. La famille Schmit l'a ouvert en 1907 et l'a tenu jusqu'en 2013. Son nom provient du vignoble sur lequel il se trouve, d'où l'on tire «le meilleur Riesling du Luxembourg», résume Metty. La café du village s'est mué, depuis bientôt une décennie, en un restaurant réputé tout en conservant son ambiance conviviale, selon le patron. «Ici, nous avons une clientèle très variée: des retraités, des familles, des vignerons, des couple...», détaille Metty.

La terrasse, une opportunité née du covid

Comme tout le secteur de l'hôtellerie-restauration, le trentenaire, originaire de Rosport et passionné de vin, a dû affronter la tempête du covid. Tout sauf un coup d'arrêt au Koeppchen, «car on a voulu rester positifs». Les plats à emporter et les livraisons ont rencontré le succès. «Ce n'était pas le même plaisir que d'être au contact des clients, en salle, mais cela a eu le don de fidéliser notre clientèle. Des personnes en font encore écho aujourd'hui.»

De mai à septembre, les clients savent qu'ils peuvent profiter de ce panorama. Metty Krack Propriétaire du restaurant Koeppchen

A l'heure de la réouverture, au début de la saison estivale 2020, il faut composer avec les contraintes sanitaires et la distanciation. Le restaurant dispose d'une petite terrasse, attenante à la bâtisse. Mais la vue n'est pas dégagée, puisqu'elle donne sur une maison. Pour proposer davantage de places en plein air, Metty et David concrétisent alors une idée qui trottait déjà dans un coin de leurs têtes.

Sur une partie du parking du restaurant, ils déroulent une pelouse synthétique, installent tables, chaises, décorent avec des tonneaux et des arbustes. Le tour est joué, et la terrasse improvisée, à l'ombre de grands arbres, offre un grand avantage: sa vue splendide sur la vallée et les vignobles. «On ne l'avait pas fait jusque-là car on trouvait cela abstrait, on se disait que ce serait compliqué pour le service car il faut beaucoup marcher, traverser le parking. (...) Mais dès le premier jour, ça a été un énorme succès. Les gens ont tout de suite apprécié la vue, évidemment, mais aussi notre créativité. Peut-être que certaines personnes sont gênées par les voitures garées à côté, mais ce n'est vraiment pas la majorité», explique Metty.

Les vendanges annoncent la fin de la terrasse

C'est donc la quatrième saison que le Koeppchen propose sa grande terrasse à ses clients. Elle plaît tellement qu'elle a été élue, cette année, plus belle terrasse du Luxembourg par les lecteurs de Virgule. «De mai à septembre, les clients savent qu'ils peuvent profiter de ce panorama», souligne le restaurateur. D'ici la fin du mois d'août, ils pourront même profiter du spectacle des vendanges en dégustant mets traditionnels et vins du terroir.

Metty apprécie ce moment des vendanges, mais pas forcément pour le tableau du travail dans les vignes. «Pour nous, ça veut dire que la fin de la saison de la terrasse arrive, et qu'on va pouvoir souffler un peu», sourit-il. Néanmoins, c'est bien le début de la saison et les premières semaines de la terrasse qui représentent son climax. «C'est le meilleur moment de l'année, car on voit les vignes qui changent de jour en jour.» Comme une succession de tableaux.