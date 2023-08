Accidents en série sur les routes luxembourgeoises: neuf personnes blessées

Share this with email

Les hommes du CGDIS ont eu fort à faire ce mercredi en fin de journée. Pas moins de quatre accidents se sont produits sur les routes luxembourgeoises, faisant plusieurs blessés.

Le premier s'est produit sur l'A6, vers 16h40, à hauteur de Windhof en direction de Steinfort. Suite à la collision entre une voiture et un camion, une personne a été blessée.

Cinq blessés dans une seule collision

Moins d'une heure plus tard, les secours sont intervenus pour un accident entre un bus et une voiture entre Mertzig et Michelbouch. La collision a fait cinq blessés. Le Samu est intervenu sur place ainsi que deux ambulances et un véhicule de pompiers.

Une trentaine de minutes plus tard, un accident a impliqué deux voitures dans la rue de Nidderpallen à Noerdange. L'accident a fait un blessé. Il a été pris en charge par les secours de Redange et de Beckerich.

Les secours ont encore dû intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h30 du matin, pour un accident survenu sur l'A6 à hauteur de Capellen. Deux voitures et une camionnette sont entrées en collision. L'accident a fait deux blessés. Les secours de Mamer et de Luxembourg sont intervenus sur place.