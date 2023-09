Accoucher sous hypnose, c'est possible au Luxembourg

L’HypnoBirthing permet à la mère et à son partenaire d’apprendre des exercices et des techniques de respiration et de relaxation profonde qui favorisent un accouchement plus facile, plus doux et souvent même sans douleur.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

L'accouchement, un moment redouté par de très nombreuses femmes enceintes. S'il s'agit d’un acte naturel, celui-ci peut se révéler très douloureux et peut durer très longtemps, sans compter le risque de complications. Il peut aussi y avoir des complications nécessitant dans certains cas la césarienne. Face à ce constat, de nombreuses femmes ressentent de l'anxiété plusieurs mois avant l'accouchement, et ainsi, ne peuvent pas pleinement se réjouir de participer au miracle de la vie en donnant naissance à leur bébé.

Lire aussi :

Congé paternité: des changements à venir...

En effet, lorsqu'une personne ressent de la peur, elle involontairement tend ses muscles, ce qui entrave le progrès du travail de l'accouchement. En réalité, cela aggrave la situation et entraîne les fameuses douleurs tant redoutées. Il existe néanmoins plusieurs méthodes d'accouchement devant permettre d'atténuer ces dernières. Parmi celles-ci: l'accouchement sous hypnose ou HypnoBirthing. Et cela est possible au Luxembourg!

Dès septembre prochain

En effet, l'Initiativ Liewensufank, qui accompagne les futurs parents, propose depuis peu des cours d'HyponoBirthing dans plusieurs langues. Pour les cours en français, prodigués par une professionnelle en la matière, cela se passe à Roodt-sur-Syre dès le 11 septembre prochain, pour les couples dont l'accouchement est prévu à partir de fin octobre. Pour les couples qui accouchent à partir du 25 décembre 2023, des formations sont également prévues en novembre et décembre.

Lire aussi :

La pauvreté des enfants au Luxembourg: ce que personne ne veut voir

Selon l'ASBL, l'HypnoBirthing permet à la mère et à son partenaire l'opportunité d'apprendre des exercices, ainsi que des techniques de respiration et de relaxation profonde, favorisant ainsi un accouchement plus fluide, plus doux et parfois même sans douleur. L'influence de l'HypnoBirthing ne se limite pas seulement aux mères. «Les pères ont un rôle actif pendant l’accouchement en soutenant leur femme. En effet, ils reçoivent un enseignement sur le déroulement de l’accouchement et peuvent activement y participer. La communication avec le personnel de l’hôpital ainsi que le bien-être de leur femme durant tout le déroulement de l’accouchement seront de leur ressort», détaille l'association.

De nombreux bénéfices

Les bénéfices d'une telle méthode sont nombreux. Les bébés nés par cette dernière bénéficieraient d'un environnement paisible dès la grossesse. À leur naissance, ils évoluent dans une atmosphère dépourvue de peur et de stress, ce qui les rend plus équilibrés et calmes dès le départ. Les bébés HypnoBirthing pleurent rarement après la naissance et montrent un bon réflexe de succion.

Lire aussi :

Pourquoi la douleur des femmes est-elle moins prise en compte?

Il est recommandé de débuter le programme entre la 22e et la 30e semaine de grossesse. Les frais d'inscription couvrent les 13 heures de formation. En ce qui concerne les cours individuels, pour un couple, comptez 799€ et 665€ pour les membres de l'ASBL. Plus de renseignements sur le site de l'Initiativ Liewensufank.