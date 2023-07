Alain Gendron: «Le Canada partage la plupart des points de vue du Luxembourg»

A l'occasion de la fête nationale du Canada, l'ambassadeur Alain Gendron fait le point sur les relations canadiennes et luxembourgeoises et sur la communauté canadienne vivant au Grand-Duché.

Alain Gendron, ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg. © PHOTO: Sibila Lind

Alain Gendron a pris ses fonctions d'ambassadeur du Canada au Luxembourg en octobre 2021, une nomination officielle retardée par le covid. Il est également ambassadeur en Belgique. Alain Gendron fait le point sur les relations du Canada avec ces deux pays.

Quel est votre regard sur le Luxembourg? Qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant au Grand-Duché?

J'ai trouvé le pays très propre et simple, ça m'a beaucoup plu. Je me suis senti très à l'aise dans ce milieu bien ordonné et on voit dès la première visite que c'est un pays qui est assez fortuné. J'ai découvert que les transports étaient gratuits, c'est quand même assez étonnant.

Combien de Canadiens vivent ici au Luxembourg?

C'est très difficile de donner des chiffres exacts. À l'ambassade, nous tenons le registre des Canadiens qui voyagent ou sont établis à l'étranger. Mais il n'y a rien d'obligatoire, donc les personnes concernées n'y sont pas toutes répertoriées. Près de 1.200 Canadiens sont inscrits dans ce registre qui inclut aussi des personnes de passage. Mais on estime qu'il y a près de 3.000 Canadiens qui vivent au Luxembourg. Parmi eux, la majorité a aussi la double nationalité.

Certains sont venus pour travailler dans de grandes entreprises internationales ou pour suivre leur conjoint. Plusieurs parcours différents existent. Il est donc difficile de dresser un portrait exact de ces Canadiens du Grand-Duché. Certains Canadiens qui travaillent au Luxembourg habitent d'ailleurs aussi en Belgique ou en France, notamment à cause du prix du logement.

On estime qu'il y a près de 3.000 Canadiens qui vivent au Luxembourg

La population canadienne est assez multiculturelle et s'adapte assez facilement. Les Canadiens sont assez décontractés, ce sont des personnes réservées, mais en même temps très ouvertes. Lorsqu'ils arrivent à l'étranger, je crois qu'ils s'intègrent assez facilement.

«Le Canada appuie fortement la francophonie.» © PHOTO: Sibila Lind

Y a-t-il une grande différence entre la communauté canadienne vivant au Luxembourg et celle vivant en Belgique?

Il y a beaucoup de Belges qui sont allés travailler au Canada et qui décident de revenir en Belgique, alors que leurs enfants restent au Canada.

Quelles sont les préoccupations des Canadiens vivant au Luxembourg et en Belgique?

Certains Canadiens peuvent rencontrer des difficultés s'ils veulent obtenir le permis de conduire ou pour certaines démarches administratives et ça fait un peu grincer des dents. Il y a une marche à suivre qui peut parfois prendre plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous.

Votre ambassade organise-t-elle des manifestations ou événements pour ses ressortissants?

Nous disposons d'un petit budget pour soutenir des événements culturels qui doivent s'inscrire dans la diplomatie culturelle prônant l'inclusion, la parité des genres, le soutien aux communautés LGBT, l'intégration de la culture des autochtones du Canada ou encore la défense de la francophonie.

La France organise une fête pour le 14-Juillet où tous les citoyens français sont pratiquement invités à participer. Malheureusement, nous ne disposons pas de ce genre de budgets. Je comprends que cela pourrait froisser un peu la communauté canadienne.

Avoir deux langues internationales, le français et l'anglais, nous permet de nous distinguer des Etats-Unis

Comment le Canada souhaite-t-il défendre la francophonie?

Le Canada est un pays fondateur de la Francophonie. 23% de la population canadienne est identifiée comme francophone, soit près de 8 millions de personnes. Cette population est largement concentrée au Québec. Mais la province du Nouveau-Brunswick représente 35% de la population francophone. Il y a également la province du Ontario où sont établis 600.000 francophones. Avoir deux langues internationales, le français et l'anglais, nous permet de nous distinguer des Etats-Unis. Nous sommes ainsi présents au sein de la Francophonie et du Commonwealth.

Le Canada appuie fortement la francophonie. Si on veut que les locuteurs francophones fassent rayonner leur culture à l'échelle internationale, il faut aussi créer des contenus. C'est la raison pour laquelle le Canada mise sur la numérisation de contenus pour faciliter l'accès à la langue française. Sur les trois dernières années, on essaie d'apporter notre soutien à des écoles belges qui ont des échanges avec des écoles canadiennes. Mais ce soutien ne se limite pas aux écoles francophones. Idéalement, nous soutenons aussi les établissements luxembourgeois.

Xavier Bettel s'était rendu en novembre dernier au festival québécois Cinemania. Des échanges culturels existent entre le Luxembourg et le Canada?

Le Premier ministre était accompagné d'une trentaine de représentants du Luxembourg dans le domaine de l'audiovisuel. Lors de cette mission culturelle se sont tenues des réunions de réseautages et des conférences pour développer des projets communs existants ou établir de nouveaux contacts. 20 œuvres cinématographiques luxembourgeoises (co)produites par 14 sociétés de production du Grand-Duché avaient été sélectionnées.

Un accord audiovisuel a été signé entre le Luxembourg et le Canada. Mais le covid a retardé toute production. Entre 2018 et 2022 : douze projets de codéveloppement et de coproduction ont été financés à hauteur de 3,3 millions de dollars.

Une délégation commerciale luxembourgeoise s'est rendue l'année dernière au Canada pour renforcer les échanges bilatéraux en termes d'investissements. Qu'ont donné ces rencontres?

Les missions commerciales comme celle-ci ouvrent des portes qui ne mènent pas nécessairement à des contrats immédiats, cela peut prendre du temps et quelques voyages d'affaires de suivi pour conclure. Une centaine d'entreprises luxembourgeoises étaient présentes au grand salon des start-up. Cette délégation menée par le ministre de l'Économie Franz Fayot (LSAP) était la plus grande qu'on ait vue en provenance du Luxembourg. Le Canada a beaucoup à offrir, notamment avec la mise sur pied d'un centre soutenant des start-up à Toronto.

La moitié des participants ont récemment déclaré développer des projets au Canada dans les mois à venir et certains ont également mentionné être en «phase de discussion» pour de futurs projets potentiels.

«Le Canada a beaucoup à offrir, notamment avec la mise sur pied d'un centre soutenant des start-ups à Toronto.» © PHOTO: Sibila Lind

Le protocole d'accord signé entre les agences spatiales luxembourgeoise et canadienne conduira également sans aucun doute à des projets de recherche et d'affaires communs.

Une réussite particulière concrète autour de la mission est l'entreprise Inui Studio, qui a depuis largement développé sa technologie AIRxTOUCH (interaction sans contact avec un écran tactile) dans divers magasins de restauration, de transport et de vente au détail au Canada (notamment Harvey's et St-Hubert).

Nos gouvernements sont très attachés à la démocratie et aux droits humains

Quels sont les domaines clé des relations bilatérales entre le Canada et le Luxembourg?

De nombreux échanges commerciaux existent entre nos deux pays et le Luxembourg investit aussi au Canada. Il y a des investissements de portefeuille ou dans certaines entreprises bien établies. L'investissement luxembourgeois au Canada s'élève à près de 55 milliards de dollars canadiens.

On remarque aussi la présence d'Arcelor Mittal par des mines et fonderies. Nous importons de l'acier spécialisé d'Arcelor Mittal avec lequel on a récemment par exemple refait un pont à Montréal.

Nos gouvernements sont très attachés à la démocratie et aux droits humains. Le Canada partage la plupart des points de vue du Luxembourg et des autres pays de l'Union européenne. Ce qui nous rapproche aussi avec le Luxembourg, c'est que la communauté étrangère est très diversifiée comme au Canada.

Y a-t-il de grandes différences entre les relations Canada-Luxembourg et Canada-Belgique?

Les relations commerciales avec la Belgique ont changé depuis le Brexit. Les entreprises ont ainsi privilégié d'autres canaux notamment via le port d'Anvers. On a vu une bonne croissance des exportations canadiennes vers la Belgique et inversement. La Belgique fait ainsi partie des cinq premiers pays européens à avoir des échanges commerciaux avec le Canada. L'Allemagne est notre premier partenaire.

La famille grand-ducale s'était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale au Canada, cela constitue-t-il un point important dans l'amitié luxo-canadienne?

C'est un fait beaucoup moins connu au Canada que la présence de la famille royale des Pays-Bas qui s'était établie à Ottawa. La reine Juliana était enceinte et avait donné naissance à sa fille Margriet dans un hôpital canadien. Mais lorsqu'elle a mis au monde sa fille, on a déclaré le plancher de l'hôpital comme territoire néerlandais. À la fin de la guerre, pour remercier le Canada de ce geste et d'avoir libéré les Pays-Bas, le Canada a reçu, année après année, des dizaines de milliers de tulipes qui sont encore plantées dans la capitale.

Les Canadiens sont donc plus au courant de cette histoire que de l'exil de la famille grand-ducale chez nous. Cela tient du fait aussi que les soldats canadiens n'ont pas libéré le Luxembourg.

Le Canada a interdit l'utilisation du réseau social chinois TikTok sur les appareils gouvernementaux. Conseillez-vous au Luxembourg de suivre l'exemple canadien?

Les relations entre le Canada et la Chine se sont détériorées il y a déjà quelques années lorsque la Chine a décidé de détenir provisoirement des Canadiens. À partir de ce moment-là, nous avons regardé nos relations avec la Chine sous un autre jour et nous savons bien que nous ne partageons pas les mêmes intérêts.

Contrairement à eux, nous valorisons beaucoup les organisations internationales et l'ordre mondial fondé sur des règles. Lorsqu'on regarde tout cela et la façon dont la Chine étend ses tentacules à l'étranger, on remarque qu'elle collecte énormément d'informations sur les pays étrangers. L'utilisation de TikTok s'inscrit un peu dans cette mouvance.

La question se pose si l'utilisation de plateformes chinoises de technologies chinoises garantit vraiment l'indépendance de l'information. Le Canada a ainsi considéré qu'il existe certains risques à utiliser TikTok, c'est également le cas pour des logiciels chinois qui ne sont pas employés dans les systèmes de communication des pays démocratiques. Mais c'est au gouvernement luxembourgeois de faire ses propres analyses et de trancher.