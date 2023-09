Alerte jaune à la chaleur: jusqu'à 32 degrés samedi

Share this with email

Il va encore faire chaud ce vendredi et ce week-end au Luxembourg. Si l'été a été mi-figue, mi-raisin, il fait un retour en force pour les derniers jours de vacances.

Le thermomètre atteindra encore, voire dépassera, 30 degrés ce vendredi après-midi dans le sud du pays. C'est pourquoi MeteoLux a émis une alerte jaune à la chaleur pour la moitié sud du pays de 14h à 19h ce vendredi.

De la chaleur jusqu'à mardi

L'avis de chaleur sera également d'application samedi après-midi de 14 à 19h mais cette fois, il concernera l'ensemble du pays. Le mercure grimpera jusqu'à 32 degrés dans le sud du pays et jusqu'à 30 degrés au nord.

Ce temps estival et chaud, déterminé par un anticyclone centré sur le Nord-Est de l'Europe, devrait encore perdurer jusqu'à mardi, où une dégradation orageuse est annoncée. Mercredi, le ciel devrait alterner entre éclaircies et averses et on perdra 10 degrés au thermomètre, avec des températures qui oscilleront entre 21 et 23 degrés.