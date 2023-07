Alerte jaune aux orages sur tout le Luxembourg

Share this with email

Après quelques jours d'accalmie, les orages devraient faire leur retour au Luxembourg. C'est en tout cas ce qu'annonce MeteoLux, qui a placé l'ensemble du pays en vigilance jaune pour des risques d'orages ce mardi 25 juillet dans la nuit.

Plus précisément, cette alerte court de 3h à 9h du matin au Nord comme au Sud du pays. Les éclairs pourront être accompagnés de cumuls de 15 à 25 litres par mètre carré, mais également de rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 65 km/h, selon le prévisionniste national.

Après les orages, ce seront des averses modérées qui concerneront le pays en fin de matinée ce mardi 25 juillet. Le temps se dégagera ensuite au cours de l'après-midi, lors duquel le risque d'averses sera faible.

Côté température, MeteoLux prédit une certaine fraîcheur, avec des maximales comprises entre 10 à 12 degrés pour le Nord et 11 à 13 degrés pour le sud lors de la matinée. Le mercure grimpera ensuite jusqu'à 19 degrés dans le Sud et 18 degrés dans le Nord du pays au cours de l'après-midi. Le soleil réchauffera ensuite l'atmosphère à partir de mercredi, tandis que vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine avec des maximales qui devraient atteindre les 24 degrés sur l'ensemble du pays.