Algues bleues: baignade interdite dans le lac de la Haute-Sûre et les lacs de Weiswampach

Les températures estivales de ces derniers jours incitent à piquer une tête dans les différents lacs du pays. Si vous aviez envisagé une escapade dans la région du lac de la Haute-Sûre ou des lacs de Weiswampach pour vous baigner, il faudra revoir vos places. En effet, après les étangs de Remerschen la semaine dernière, les cyanobactéries ont envahi les plages du lac de la Haute-Sûre et les lacs de Weiswampach. Conséquence: la baignade y est interdite jusqu'à nouvel ordre.

«En effet, certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent conduire à un risque sanitaire pour les humains, la faune aquatique, les animaux domestiques et le bétail», prévient l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) dans un communiqué.

Se baigner dans une eau où ont proliféré les «algues bleues» n'est pas sans risque. «Les troubles liés au contact, à l'ingestion ou à l'inhalation de ces substances sont de nature et d'intensité variables», souligne l'AGE. Cela va de maux de tête aux irritations et brûlures de la peau en passant par les nausées. Il est recommandé de consulter un médecin si des problèmes de santé sont constatés après la baignade, en mentionnant le contact éventuel avec des cyanobactéries toxiques.

Pour les plans d'eau dans lesquels une prolifération importante de cyanobactéries a été constatée, l'Administration de la gestion de l'eau, sur base de l'appréciation de la Direction de la santé, recommande au public:

En ce qui concerne le lac d'Echternach, la baignade y reste, à ce stade, autorisée.



Les autorités précisent, par contre, qu'il n'y a aucun risque à consommer l'eau potable issue du lac de la Haute-Sûre, «comme le prélèvement de l'eau brute se fait en profondeur (25m) où la concentration de cyanobactéries est très faible et que le système de traitement en place permet d'éliminer efficacement les toxines produites par les cyanobactéries.»



L'évolution de la situation peut être consultée sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau.

Comment se forment les cyanobactéries?

Les cyanobactéries planctoniques ont besoin de lumière, de chaleur et de nutriments pour se développer. Au Luxembourg, elles prolifèrent entre le mois d'août et le mois d'octobre, dans des eaux calmes et riches en nutriments comme les lacs, les étangs et la Moselle. De manière générale, des épisodes de prolifération de cyanobactéries sont observés de plus en plus fréquemment sur tous les continents.

Les proliférations de cyanobactéries planctoniques surviennent principalement dans les eaux stagnantes (plans d'eau et rivières très lentes) dans lesquelles il y a un apport excessif d'éléments nutritifs, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème.

Bien qu'au niveau mondial les scientifiques ont encore des difficultés à déterminer avec exactitude les paramètres prépondérants favorisant le développement des cyanobactéries, dans le cas des étangs de Remerschen, les eaux stagnantes sont un facteur prédominant. Le ruissellement de l'eau lors d'épisodes pluvieux provenant des surfaces situées en amont des étangs peut être une des sources alimentant les étangs en nutriments.

Les facteurs et processus régulant les proliférations de cyanobactéries étant particulièrement complexes, ces phénomènes sont souvent difficilement prévisibles.