Amazon est désormais le second plus gros employeur du Luxembourg

Le Statec vient de dévoiler le classement des plus grands pourvoyeurs d'emplois du Grand-Duché. Le géant américain de l'e-commerce figure désormais sur le podium. Cactus, quant à lui, le quitte.

Alors que le taux de chômage enregistre une reprise, force est de constater que les plus grands pourvoyeurs d'emplois sont parvenus à renforcer leurs effectifs au 1er janvier 2023. Le Statec vient en effet de dévoiler le classement des principaux employeurs au Luxembourg.

Et une nouvelle fois, Amazon, le géant américain du commerce en ligne, a enregistré une croissance presque insolente. Pour rappel, la société employait «seulement» 880 personnes au 1er janvier 2015 au Grand-Duché. Elles étaient 3.960 l'année passée et... 4.570 au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 610 nouveaux salariés en l'espace de seulement un an !

La multinationale de Jeff Bezos vient donc quelque peu perturber le classement, si indéboulonnable par le passé, en se classant comme le second employeur du pays. Elle talonne d'ailleurs la première place, toujours occupée par les CFL avec 4.790 employés (+80 nouveaux salariés par rapport à l'année passée). Un top 3 que la société ferroviaire n'est pas près de quitter, elle qui entend recruter pas moins de 500 nouveaux collaborateurs en 2023.

Chute de Cactus dans le classement

La troisième marche du podium est quant à elle occupée par Post, avec 4.500 employés, qui a vu ses effectifs se réduire au cours de l'année écoulée (4.540 salariés en 2022). L'autre surprise, c'est la chute du groupe Cactus. Classée l'année passée à la troisième place des plus gros employeurs du pays, la société dégringole aujourd'hui à la 5e place avec un total de 4.290 emplois, contre 4.440 en 2022.

Sans grande surprise, on retrouve par ailleurs plusieurs banques dans le top 20, mais également plusieurs hôpitaux. Notons bien évidemment que le classement ne prend pas en compte la fonction publique, l'Etat comptait, au 1er janvier 2022, 32.848 fonctionnaires, plus que n'importe quelle autre entreprise donc.

En ce qui concerne les «top employeurs» dans certaines branches d'activités, on peut citer Landewyck (540), Oberweis (340), Luxlait (330) dans la branche «Industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac».

Dans le secteur de la «Fabrication de textiles, industrie chimique, fabrication de produits en caoutchouc et en plastiques, fabrication d'autres produits minéraux non métalliques», on retrouve forcément Goodyear Dunlop (3.540) suivi par DuPont de Nemours Luxembourg (840, en forte baisse par rapport à 2022) ou encore Euro - Composites (690).

Dans la «Construction», Félix Giorgetti continue de régner en maître malgré une légère baisse de l'emploi (1.310), Socom (720) et Costantini (540) complètent le podium. Enfin, dans le «Commerce de gros», La Provençale truste le haut du classement (1.510), loin devant Proximus (790) et Fanuc (360).