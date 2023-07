Anna Schwartz Kachmar, major des bacheliers de la filière classique

Share this with email

Pour être tout à fait juste à propos de l'exploit, Anna Schwartz Kachmar a passé l'examen final des lycéens à l'âge de 16 ans. Elle n'a en effet fêté son 17e anniversaire qu'après le stress des examens, le 18 juin dernier.

La bonne nouvelle n'a toutefois pas été si surprenante pour la toute nouvelle diplômée. Dès le début de l'année, cette élève de la section B, spécialisée en mathématiques et en informatique, s'était promis de réussir ses examens avec brio.

Elle s'attendait à une mention Excellent, mais pas à une moyenne aussi élevée: elle a obtenu 59 points sur 60 de moyenne globale. «Ok wow, j'ai vraiment bien travaillé», sourit Anna, tout en triturant l'amulette bleue de son collier.

La jeune fille de 17 ans a dû attendre une semaine avant d'avoir la confirmation qu'elle avait effectivement le meilleur des scores au baccalauréat classique du pays. «J'étais nerveuse, mais malgré tout, j'aurais été en paix même si je n'avais pas eu la meilleure des moyennes», admet Anna.

Anna Schwartz Kachmar semble être une jeune personne ambitieuse et réfléchie, qui sait exactement ce qu'elle veut et ne perd pas de vue son objectif. © PHOTO: Alain Piron

Des matières comme la philosophie ou les langues ne sont pas des sciences exactes comme les mathématiques. La marge d'interprétation est beaucoup plus grande et la notation dépend aussi des correcteurs. Mais pourtant, même dans ces disciplines, Anna réussit un tour de force.

Les mathématiques comme cheval de bataille

Dès la cinquième année, Anna Schwartz Kachmar savait déjà quelle voie elle allait suivre au lycée. Les mathématiques ont toujours été son dada. «Cela aurait bien sûr pu changer, mais cela n'a pas été le cas», raconte la jeune fille, et c'est donc sans surprise qu'elle a choisi de se concentrer sur les mathématiques et l'informatique. Elle n'a d'ailleurs pas eu le trac avant les examens, puisqu'elle a surtout abordé l'épreuve de mathématiques avec assurance.

La physique, avec ses douze chapitres différents, représentait certes beaucoup de volume à étudier, mais elle n'était pas inquiète non plus.

Pour son projet personnel, Anna a commencé à réviser régulièrement et à élaborer un plan dès l'avant-dernière année scolaire. Même si, après la pandémie, il a été plus difficile pour Anna, et pour beaucoup d'autres élèves, de retrouver un rythme et une motivation, elle est parvenue à étudier de manière constante et à prendre de bonnes habitudes avant le sprint final. «La veille de l'examen, on peut encore apprendre beaucoup de choses, mais cela ne suffit souvent pas malgré tout.»

Un peu de nostalgie à la fin

C'est avec un brin de nostalgie qu'Anna se souvient de son passage au lycée Aline Mayrisch. Lorsqu'elle a sauté une classe, elle a été motivée et soutenue de toutes parts. Elle avait cependant un peu peur d'être exclue à cause de la différence d'âge, mais cela ne s'est pas confirmé.

Elle a même été particulièrement encouragée par son professeur de philosophie, qui a toujours cru en elle. Son professeur de physique l'a également entraînée par son enthousiasme et il a également reconnu son talent pour la physique dès le départ. Les réactions de son entourage à son exploit ont été tout à fait positives. Ses professeurs l'ont félicitée, ses parents se sont réjouis tout comme ses amis. Tout le monde a vibré pendant la dernière semaine.

En bout de piste, la jeune fille a mis le plus de temps à étudier la physique et la chimie, et pendant l'épreuve, elle a passé 3 heures et 50 minutes à plancher sur son examen de mathématiques. Durant sa période d'examen, elle a essayé de s'aérer au moins une fois par jour pour décompresser, et a tenu à porter des vêtements normaux.

Evasion par la lecture et avec des amis

La détente ne devait pas être négligée dans une période aussi stressante. Anna a supprimé toutes ses applications de réseaux sociaux, car elle s'est rendu compte à quel point il était facile de perdre son temps en balayant l'écran sans fin. «Mon cerveau avait toujours l'impression de frire après», admet-elle en souriant.

Pour se déconnecter, elle prenait un livre ou retrouvait des amis pour une promenade ou une tasse de café. La jeune fille s'est aussi exhortée à laisser ses pensées suivre leur cours, à ne pas écouter de musique et à ne pas se laisser distraire. Pour se remettre du stress de l'apprentissage, elle s'est surtout évadée grâce à la lecture.

Mon cerveau avait toujours l'impression de frire. Anna Schwartz Kachmar

Il n'est pas étonnant qu'Anna soit également passionnée par les langues. Elle a trouvé «génial» le classique Faust au programme du baccalauréat. «Aujourd'hui encore, nous utilisons la citation "Toi, enfant moqué de la boue et du feu" comme une insulte», sourit Anna.

Un avenir passionnant à Berlin

Celle qui est désormais une ancienne lycéenne est également enthousiaste à l'idée d'entamer ses études à Berlin. Mais le fait qu'elle n'ait que 17 ans complique les démarches administratives, notamment pour l'inscription à l'université. «J'ai quand même hâte de découvrir la ville. Berlin, c'est différent du Luxembourg.» Vendredi dernier, Anna s'est inscrite dans deux universités de la capitale allemande. Elle serait ravie si elle décrochait une place à l'université Humboldt pour des études d'informatique, de mathématiques et de physique.

Comme beaucoup d'élèves qui déménagent seuls pour la première fois dans une ville étrangère, Anna s'ennuiera surtout de sa famille et de son chat, qui aime se blottir contre elle le soir. Même la routine qu'elle a acquise pendant ses études lui manquera probablement, du moins au début. «Mais justement, à Berlin, on n'est pas seul. Je me réjouis, bien que cela ne me semble pas réel pour le moment.»

L'étudiante en devenir est actuellement en stage à l'Université du Luxembourg, avec une pause à venir à Londres, avant de travailler à la Bibliothèque nationale en août. En octobre prochain, elle entamera une nouvelle étape de sa vie à Berlin.

Dans un avenir plus lointain, Anna se voit travailler dans la recherche. «J'aimerais définitivement faire partie d'une équipe.» Elle s'imagine bien revenir vivre au Luxembourg un jour, mais pour l'instant, toutes les portes du monde lui sont ouvertes.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Megane Kambala