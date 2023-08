Apeiron s'étend au Luxembourg avec les restaurants L'Osteria et The ASH

Avec un tout premier The ASH Restaurant & Bar à Belval et un troisième L'Osteria à Niederkorn d'ici la fin de l'année, le groupe allemand Apeiron s'étend au Luxembourg. Cela fera trois restaurants ouverts dans le pays en moins de six mois, après un établissement L'Osteria inauguré à Belval en juillet.

Avec l'ouverture d'ici la fin de l'année d'un troisième restaurant L'Osteria et d'un tout premier The ASH Restaurant & Bar au Luxembourg, le groupe allemand Apeiron restaurant and retail management gmbh aura ouvert pas moins de trois établissements en moins de six mois dans le Grand-Duché.

De fait, après un premier restaurant L'Osteria ouvert fin 2019 au sein du complexe Infinity au Kirchberg, un deuxième a vu le jour le 24 juillet dernier dans la deuxième ville du pays, Esch-sur-Alzette, plus précisément sur l'avenue du Rock 'n Roll à Belval. Mais le jour même de l'ouverture, le groupe annonçait déjà par communiqué l'ouverture d'un troisième restaurant dans le pays.

«Le Luxembourg est un pays très intéressant pour notre expansion. Nous avons déjà beaucoup de succès avec notre restaurant au Kirchberg. C'est pourquoi je suis ravi que nous ouvrions déjà notre deuxième L'Osteria au Luxembourg. Un troisième à Niederkorn est déjà signé et ouvrira en novembre», annonçait ainsi Kent Hahne, le CEO et fondateur d'Apeiron restaurant and retail management gmbh.

Un premier The ASH

Celui-ci n'est toutefois pas en reste puisqu'il a annoncé par communiqué le 10 août dernier l'ouverture d'un premier The ASH Restaurant & Bar au Luxembourg, à Belval. Il s'agira donc du premier restaurant de cette enseigne dans le Grand-Duché, mais aussi du premier en dehors de l'Allemagne, où il en compte déjà douze - l'ouverture d'un treizième est d'ailleurs prévue à Munich pour la mi-octobre.

«Le Luxembourg est [...] le bon endroit pour faire nos premiers pas à l'international. Nous y gérons déjà avec succès deux restaurants L'Osteria et nous en ouvrirons un troisième en novembre. Il était donc logique d'aller au Luxembourg avec notre restaurant The ASH Restaurant & Bar», a expliqué Kent Hahne. «Nous sommes impatients de relever ce nouveau défi cette année», a ajouté l'entrepreneur.

Stratégie d’expansion

Ce restaurant, conçu avec 96 places à l'intérieur et une terrasse extérieure pouvant accueillir jusqu'à 102 couverts, se situera près du complexe industriel de Belval. Et si L'Osteria - la marque phare du groupe avec 25 restaurants - entend proposer une cuisine italienne traditionnelle, à base de pizza et de pasta, The ASH Restaurant & Bar invite à «un voyage dans les États-Unis des années 20 et 30, au temps de la prohibition», avec «american brunch», burgers et beefsteaks au menu.

Ces ouvertures au Luxembourg font partie d'une stratégie plus globale d'expansion à l'international du groupe Apeiron. «Dans les années à venir, nous souhaitons pousser encore plus l'expansion - non seulement en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Ce sera un moment extrêmement excitant», prévient ainsi Kent Hahne.