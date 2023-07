Après plus de trois semaines de panne, le site de MeteoLux va de nouveau être accessible

Share this with email

Les prévisions météo vont enfin être accessibles sur le site de MeteoLux! Pendant plus de trois semaines, il était impossible pour les internautes de se connecter sur la page internet du prévisionniste national, qui avait été la cible d'une cyberattaque. Durant ce laps de temps, l'application et le compte Twitter de MeteoLux permettaient tout de même aux résidents de s'informer sur la météo et les vigilances en cours.

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi 28 juillet, le prévisionniste annonce donc la remise en ligne de son site internet, qui sera accessible dès le début de la soirée. «Tout au long de la période d’inaccessibilité du site, le service informatique et le département météorologique de l'Administration de la navigation aérienne (ANA) se sont efforcés sans relâche à restaurer les fonctionnalités existantes et renforcer le système de sécurité initialement en place», fait savoir l'ANA, de laquelle dépend MeteoLux.

Une enquête en cours

Pour le moment, peu de détails permettent d'expliquer la cyberattaque dont a été victime le site internet. Le prévisionniste annonce cependant que ce piratage fait l'objet d'une enquête, et qu'une collaboration active «avec les autorités compétentes» est en cours «pour en déterminer les causes et les sources».

Alors que les utilisateurs du site devront encore patienter quelques heures avant de pouvoir s'y connecter à nouveau, «MeteoLux s’excuse pour les inconvénients causés et remercie tous les utilisateurs pour leur patience et leur compréhension au cours des dernières semaines», conclut le prévisionniste.