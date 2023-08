Après six ans chez Deloitte Luxembourg, elle crée sa propre marque de brownies

Queen of Brownies, c'est le nom de cette nouvelle marque de brownies à l'américaine. A sa tête, Luigi et sa sœur Gloria, résidente à Monaco et ancienne travailleuse au Grand-Duché.

Difficile de faire plus atypique que le parcours de Gloria Gianoglio. Après de multiples expériences professionnelles au Grand-Duché, dont six ans de conseil chez Deloitte Luxembourg, cette Italienne, résidente de la principauté de Monaco, a laissé de côté le monde des «Big Four» pour se lancer dans la confection de brownies à l'américaine entièrement personnalisables !

Un virage professionnel à 180° que l'intéressée ne regrette pour rien au monde, surtout au vu du succès rencontré par sa marque «Queen of Brownies», lancée il y a quelques mois à peine. «Je vis un rêve éveillé. Même moi, je ne me rends pas encore totalement compte de l'engouement suscité par la marque», sourit-elle.

Dans les faits, rien ne prédestinait la jeune trentenaire qui a énormément bourlingué au Grand-Duché. «Dans le cadre de mon stage de fin d'études de l'université de Londres, j'ai travaillé chez Goodyear à Colmar-Berg, dans les ressources humaines. J'habitais alors Ettelbruck», se souvient-elle.

À l'époque, mon travail chez Deloitte, c'était toute ma vie. Gloria Gianoglio

Après avoir obtenu son master, elle repartira au Grand-Duché. Cette fois-ci, pour travailler pour ABInBev, à la Brasserie de Luxembourg à Diekirch. «Et puis, j'arriverai un peu par hasard chez Deloitte Luxembourg, d'abord en back office puis en front office, dans le conseil. J'y suis resté près de six ans. Ce travail, c'était toute ma vie à l'époque et j'y consacrais énormément de temps et d'efforts».

Seulement voilà, après des allers et retours incessants entre Paris, où elle était en mission, et Luxembourg, Gloria prendra la décision de démissionner fin 2022 de son poste. «Chez Deloitte, j'avais la possibilité de passer manager mais d'un autre côté, mon frère Luigi, qui est chef boulanger-pâtissier, avait pour projet de longue date d'ouvrir un restaurant à Monaco, là où nous résidons». Le choix a donc été familial avant tout, Gloria étant capable d'insuffler ses compétences managériales acquises au cours de son expérience luxembourgeoise.

Gloria et son frère Luigi viennent d'acquérir leur premier labo il y a quelques jours à peine. © PHOTO: Queen of Brownies

Les deux nouveaux associés se mettent en tête de trouver un local dans la principauté. Une tâche particulièrement ardue. «Je me sentais vraiment perdue dans ma vie à ce moment-là. J'ai donc commencé à cuisiner. J'ai toujours eu une grande passion pour le chocolat et le sucre d'une manière générale. J'ai donc commencé à faire des brownies. J'avais remarqué sur les réseaux sociaux que les cookies devenaient de plus en plus populaires, mais pas les brownies. Pourtant, aux USA par exemple, il y a un réel engouement pour ces derniers.»

Un vrai brownie à l'américaine

Elle postera des photos de ses premières créations sur Instagram. «Et cela a vraiment commencé comme cela, je n'avais pas de logo, ni de packaging, rien du tout». A la différence des brownies que l'on retrouve dans toutes les grandes surfaces ou boulangeries, Gloria avait à cœur de proposer un pur brownie américain. «C'est donc un gâteau qui est hyper moelleux, très "fudgy" (chocolat à la texture tendre, fondante et très chocolatée, NDLR). Un peu comme de la pâte à cookie, mais en brownie. Le tout, avec des grosses pépites de chocolat à l'intérieur. On est donc sur un équilibre entre le mix de chocolat fondant et croquant. C'est très consistant, ce n'est pas le gâteau au chocolat qu'on achète en boulangerie».

1 / 2 Les brownies sont déclinés en de multiples versions toutes plus alléchantes les unes que les autres © PHOTO: Queen of Brownies

2 / 2 Les brownies personnalisés, c'est la marque de fabrique de «Queen of Brownies» © PHOTO: Queen of Brownies





Bref, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le business de Gloria et de son frère décolle et se professionnalise à une vitesse grand V. «L'aspect qui me plaisait énormément, c'était la personnalisation des brownies. C'est-à-dire que le client peut sélectionner la base du brownie (chocolat, nutella, beure de cacahuètes, sans gluten, etc.) puis la couleur de la décoration (bleu blanc, noir argent, etc.) ainsi que le message à inscrire sur le brownie avec du chocolat blanc, avec une possibilité d'y placer un symbole».

On propose également un brownie protéiné sans sucre, de même qu'un blondie, un brownie à base de chocolat blanc. Gloria Gianoglio

Et la gamme de produits n'a cessé de se développer. «On a commencé à proposer le cookie cake, le brownie à la framboise, des possibilités d'ajouter une photo comestible sur le brownie. Il y a également la brownie box, des boîtes avec des brownies de plus petite taille, mais avec des goûts variés (Snickers, Corn Flakes, Pistache, Cheesecake fraise, etc.). On propose également désormais un brownie protéiné sans sucre, de même qu'un blondie, un brownie à base de chocolat blanc. Et le choix continuera de s'étoffer en fonction de la demande des clients», détaille Gloria.

Gloria ne s'attendait pas à un tel succès. © PHOTO: Queen of Brownies

La success-story de «Queen of Brownies» semble plus que bien lancée, en témoignent les commandes qui affluent des quatre coins de la France. «Moi-même, je suis surprise d'envoyer des brownies dans des villes dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'alors. Grâce à notre packaging, le brownie reste frais et ce, jusqu'à cinq jours après la livraison».

Si les journées sont très longues, Gloria devant gérer de multiples aspects du métier, de la création du site, à l'envoi en passant par le service après-vente et les réseaux sociaux, cette dernière ne regrette pas son choix une seule seconde. «On a des commandes d'Aix-en-Provence jusqu'à Nancy. D'ailleurs, des anciens collègues, travailleurs frontaliers, m'en ont commandé et cela m'a fait très plaisir. Bien sûr, j'aimerais pouvoir offrir un service de livraison au Luxembourg, mais les frais d'envoi seraient beaucoup trop élevés, peut-être dans un futur proche, qui sait?».

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Gloria et son frère Luigi viennent d'acquérir leur premier labo il y a quelques jours à peine. «Nous étions auparavant dans une dark kitchen (établissement qui vend par le biais de la livraison et du click and collect, NDLR) qu'on louait seulement quelques heures, c'était l'enfer. Là, on est prêt à passer un nouveau cap», conclut Gloria, pour qui les expériences professionnelles luxembourgeoises ont été «primordiales» pour se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat.