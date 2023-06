Après une première «craft beer» couronnée de succès, la Brasserie de Luxembourg remet le couvert

La première «craft», beaucoup plus aromatique, légère et fruitée en raison de quatre houblons différents, a été officiellement lancée le 13 février dernier dans 60 points de consommation au Luxembourg. Le carton fut total.

Début février, la Brasserie de Luxembourg lançait son programme «Craft by Diekirch» afin de renouveler, ou plutôt rafraichir, sa gamme de produits en produisant une série de bières dites «craft». Pour les non-initiés, il s'agit donc d'une bière plus artisanale, produite en petites quantités et où le maître brasseur peut laisser libre cours à son imagination en termes d'arômes. C'est dans ce contexte que la brasserie a lancé trois bières trimestrielles en édition limitée, dont les sorties doivent s'étaler au cours de l'année.

La première «craft», beaucoup plus aromatique, légère et fruitée en raison de quatre houblons différents, a été officiellement lancée le 13 février dernier dans 60 points de consommation au Luxembourg. Et ce premier brassage semble avoir été un gros succès. On apprend en effet que la première itération a été sold-out dans l'ensemble des bars dans lesquels elle était disponible. De quoi rassurer les responsables de la brasserie luxembourgeoise alors que le second projet «craft» est disponible depuis quelques jours à peine, au sein des mêmes 60 points de consommation.

Une seconde blonde aux saveurs exotiques

D’après les retours des consommateurs vis-à-vis de la première bière de la série, les Luxembourgeois avaient comme souhait que la seconde bière soit plus forte et plus houblonnée. C’est pour cela que Diekirch a conçu la «Craft #2» comme une blonde forte aux saveurs exotiques de papaye et de pamplemousse apportées par deux houblons américains: le el dorado et le mosaïc. «Cette bière non filtrée et naturellement troublée, se révèle par son côté d’abord fruité balancé par une belle amertume en fin de bouche», précise notamment la Brasserie de Luxembourg.

Chaque bar participant permettra aux consommateurs de participer à une enquête digitale via un QR Code. Le sondage permettra de récolter les premiers avis ainsi que les doléances des clients. Sur base de ces opinions, la Brasserie de Luxembourg planchera ensuite sur la troisième craft qui sortira le trimestre suivant. «Nous incluons la communauté luxembourgeoise, comme à chaque étape importante de notre histoire, dans le développement de cette nouvelle édition de bières » explique notamment Dennis Willaert, le directeur général de la brasserie.