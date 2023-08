ArcelorMittal prévoit de nouveaux investissements au Luxembourg

Share this with email

Les activités du géant de l'acier ArcelorMittal au Luxembourg restent compétitives malgré la baisse de la demande mondiale, et l'entreprise prévoit de nouveaux investissements sur ses sites au Grand-Duché, a déclaré mardi son nouveau directeur national.

Les usines du géant de l'acier à Belval, Rodange et Differdange sont «particulièrement compétitives», a dit Henri Reding, le nouveau directeur d'ArcelorMittal Luxembourg, dans une interview accordée à RTL.

D'autres investissements auront lieu sur les trois sites, avec la construction d'un nouveau four électrique à Belval, qui alimentera également l'usine de Rodange, a précisé M. Reding.

Des bénéfices en chute libre

L'atelier de l'entreprise à Dommeldange sera également maintenu, car il abrite des compétences et des équipements essentiels.

Certaines parties du site de Dommeldange ont déjà été louées à d'autres entreprises, a ajouté M. Reding. Le terrain a également fait l'objet de discussions en vue de l'implantation d'un grand projet immobilier. «Rien n'a encore été décidé».

ArcelorMittal a déclaré la semaine dernière que ses bénéfices avaient chuté de 62 % au cours du premier semestre de cette année, après une année 2022 exceptionnelle due à des prix élevés dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le financement du nouveau siège mondial divise

L'entreprise a renforcé ses liens avec le Luxembourg ces dernières semaines avec un accord de financement controversé pour son nouveau siège au Kirchberg. Les législateurs luxembourgeois ont engagé les contribuables du pays à payer une facture de 273 millions d'euros pour la moitié du nouveau siège de l'entreprise au Kirchberg, à la suite d'un vote profondément divisé au parlement au début du mois.

Le bâtiment contribue à renforcer le rôle du Luxembourg en tant que siège d'une entreprise industrielle mondiale, a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel (DP). Les législateurs de l'opposition ont déclaré que l'accord représentait un niveau inacceptable d'aide financière pour le deuxième plus grand fabricant d'acier au monde.

ArcelorMittal, ses syndicats et le gouvernement se sont mis d'accord sur un plan à la fin de 2021 pour que l'entreprise supprime près de 600 emplois au cours des cinq prochaines années par le biais de préretraites et d'autres mesures d'incitation, tout en investissant entre 165 et 205 millions d'euros dans la modernisation de ses usines.