ASOS, Zalando,... le Luxembourg est le meilleur pays pour l'e-commerce transfrontalier

Cross-Border Commerce Europe est une plateforme dédiée à la promotion du commerce électronique transfrontalier en Europe. Celle-ci vient de publier son top 16 des meilleurs pays en termes d'achats transfrontaliers, et ce, du point de vue des consommateurs. Pour établir ce classement, plusieurs critères ont ainsi été pris en compte. Parmi eux: la part de marché transfrontalier en ligne, la confiance des consommateurs transfrontaliers ou encore le pourcentage des visiteurs web transfrontaliers.

Lire aussi :Beaucoup de stocks et de promotions pour les soldes d'été 2023

Et les résultats sont sans appel: le Luxembourg a une fois de plus été choisi comme pays vainqueur en la matière. Les consommateurs luxembourgeois sont donc particulièrement friands du commerce en ligne. Le pays s'assure la première place notamment grâce à son nombre impressionnant de visiteurs transfrontaliers, au niveau de confiance élevé des consommateurs et à une part de marché transfrontalière significative.

Les sites de ventes de vêtements les plus plébiscités

Un résultat guère surprenant au final. On se souvient qu'en novembre dernier, une étude réalisée conjointement entre le gouvernement et l'ILNAS, l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, estimait que chaque année, au Luxembourg, près de 70% des internautes font des achats en ligne. De plus, un ménage dépense en moyenne 1.800 euros par an pour des achats en ligne. C'est plus qu'en 2019 où 63% des résidents ont effectué au moins un achat en ligne. Un lien plus que probable avec la pandémie qui a révolutionné nos habitudes de consommation.

Lire aussi :Ce site de vente en ligne va cesser ses activités au Luxembourg

Tout cela est une chose mais dans les faits, quels sont les sites de prédilection des Luxembourgeois? Il ressort de l'étude de CBC que les consommateurs effectuent principalement leurs achats sur des plateformes populaires telles que Zalando, ASOS (deux sites de vente de vêtements), Veepee (un site consacré aux ventes privées), la Fnac ainsi que l'Amazon allemand et français. «Le pays peut se targuer d'avoir une importante population en ligne, 93% des ménages ayant accès à l'internet selon le portail des statistiques en 2021. En outre, 79% de la population a effectué son achat en ligne le plus récent au cours des trois derniers mois de 2022», relève l'étude.

IKEA, Bader ou encore Auchan dans le top

On note, par ailleurs, que parmi les boutiques en ligne transfrontalières les plus visitées au Luxembourg figurent IKEA, Bader.de, Maisonsdumonde.com, Auchan.lu, Hunkemoller.lu, Rueducommerce, Alternate.lu, Next.lu et Zooplus. Les vêtements, les chaussures et les accessoires représentent 40% des achats transfrontaliers dans le pays.

Si le Luxembourg arrive en tête du classement des pays transfrontaliers, la Suède, la Norvège, le Portugal, la Finlande et l'Allemagne figurent parmi les pays qui ont le plus progressé dans le classement. En revanche, le Danemark, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni ont vu leur position reculer.

Lire aussi :Amazon va supprimer 9.000 postes supplémentaires

L'Allemagne conserve sa position de premier pays de l'UE pour ce qui est de la création des meilleures boutiques transfrontalières en ligne. Les ventes transfrontalières au Royaume-Uni ont pour leur part chuté à un niveau historiquement bas (-4%), ce qui représente 28 milliards d'euros de ventes transfrontalières B2C en ligne.

Le marché transfrontalier en ligne de l'UE a enregistré un chiffre d'affaires total de 179,4 milliards d'euros en 2022 (hors voyages), soit une augmentation de 4,8% depuis le début de l'année. Le Luxembourg représente 1,8 milliard d'euros de cette somme.