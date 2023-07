Astron prévoit la fermeture de la production à Diekirch

Share this with email

Actuellement, Astron Buildings emploie, selon ses propres informations, environ 650 personnes dans ses 13 filiales. Environ 80 de ces emplois sur le site de Diekirch sont actuellement sur la sellette. En effet, le site de production luxembourgeois du fabricant de constructions métalliques devrait être fermé au cours des deux prochaines années, selon des informations émanant des cercles du personnel et des syndicats. Selon le dernier rapport annuel publié, l'entreprise a enregistré un déficit de près de 3,2 millions d'euros en 2021. L'année précédente, le déficit était d'environ 2,7 millions d'euros.

Recherche de solutions socialement acceptables

Contactée, la direction d'Astron confirme l'évolution de la situation sur le site de Diekirch, mais ne souhaite pas s'exprimer davantage en raison des négociations en cours. Seule certitude: un plan de maintien de l'emploi a déjà été présenté au ministère compétent. Du côté des syndicats luxembourgeois, on confirme également que des négociations sont en cours. «Nous sommes en pourparlers avec Astron et ceux-ci se sont bien déroulés jusqu'à présent», explique un porte-parole de l'OGBL. Il ne s'agit pas non plus d'une fermeture complète du site, mais uniquement de la production. «Nous sommes actuellement à la recherche de solutions socialement acceptables et nous veillons à ce que personne ne soit mis à la rue», poursuit le porte-parole syndical.

Les négociations, dans lesquelles le gouvernement est également impliqué, n'en sont toutefois qu'à leurs débuts. C'est pourquoi on ne peut encore rien dire sur les détails et sur le nombre exact d'emplois concernés. «Mais nous pensons que la semaine prochaine, nous aurons les premiers résultats et que nous pourrons les communiquer au public», a déclaré le représentant de l'OGBL.

Démarré il y a environ 60 ans à Diekirch

Astron est, selon ses propres dires, le leader européen de la construction de systèmes en acier et produisait dernièrement environ 70 bâtiments par semaine. Le siège social se trouve à Diekirch. D'autres sites se trouvent en Allemagne, en France, en Italie ainsi qu'en Pologne, en République tchèque, en Hongrie et en Roumanie.

L'histoire de l'entreprise remonte à la création de la société mère d'Astron, Commercial Shearing and Stamping, aux États-Unis, il y a plus de 100 ans. Au début des années 1960, l'entreprise américaine a commencé à importer des bâtiments préfabriqués des États-Unis vers l'économie européenne en pleine croissance. Le premier site créé de ce côté-ci de l'Atlantique fut celui de Diekirch.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin