Attention aux orages et aux fortes pluies ce soir

MeteoLux a émis un avis d'orages pour ce mercredi de 16h à 22h qui concerne tout le pays. Un système orageux assez actif pourrait remonter depuis la France et impacter le Luxembourg.

Si vous aviez prévu de passer la fin de journée ou la soirée ce mercredi en extérieur, soyez vigilant. MeteoLux a en effet émis une alerte jaune aux orages pour tout le pays et qui sera d'application de 16 à 22h. Actuellement, de l'air chaud, très humide et instable est prédominant dans nos régions.

Après un début de journée placé sous le signe des éclaircies et d'un temps plutôt ensoleillé, le risque d'orages augmentera au fil de l'après-midi «avec l'approche d'un système orageux assez actif depuis la France», explique MeteoLux dans son dernier bulletin. Lors de ces orages, de fortes pluies «avec des cumuls horaires jusqu'à 25l/m²» pourraient survenir. Des rafales allant jusqu'à 85 km/h «seront aussi localement possibles», alerte le prévisionniste national. De la grêle n'est pas à exclure non plus.

Cette météo agitée devrait se calmer en fin de soirée. «Le temps se stabilisera à nouveau temporairement au fil de la nuit de mercredi à jeudi et des nuages bas seront susceptibles de se former», indique encore MeteoLux.

Ce jeudi, la journée débutera sous un ciel fort nuageux. Des éclaircies sont toutefois attendues courant de la journée, avec un risque d'averses et d'orages isolés qui persistera jusqu'en début de soirée. Les températures oscilleront de 23°C à 27°C degrés au meilleur moment de la journée.

Le retour du beau temps et de la chaleur est annoncé pour ce vendredi, avec un mercure qui grimpera jusqu'à 30 degrés lors de la dernière journée de la semaine et durant tout le week-end.