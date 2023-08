Au CGDIS le jour et compositeur de musique électro la nuit, l'étonnante vie de Mathieu Moës

Share this with email

C'est ce qui s'appelle avoir une double vie bien rythmée! Au quotidien, Mathieu Moës travaille au CGDIS en tant qu'Innovation and Change Manager, après une première expérience professionnelle chez Deloitte. Mais une fois la journée terminée, le jeune Belge expatrié au Luxembourg s'adonne à sa passion: la composition de musique électronique!

Il vient d'ailleurs de sortir son tout dernier projet: un album live intitulé «Live and Surrounded by Friends», disponible sur les plates-formes de streaming. Il s'agit de l'une de ses performances enregistrées au club Melusina, dans le Grund. «Le projet a duré huit mois, car j'ai dû travailler sur beaucoup de choses différentes pour le réaliser, en plus de mon travail quotidien.»

Une soirée mémorable

Plus qu'un simple DJ, Mathieu Moës joue ses propres compositions en live. «Je voulais jouer pendant environ 90 minutes, ce qui signifie que j'avais beaucoup de compositions et de productions à faire. Bien que j'aie déjà sorti deux EP ("Arkipel" en 2020 et "Motion Picture" en 2022), je n'avais pas assez de chansons pour jouer un set complet. Par conséquent, la production a été le gros du travail.»

Mathieu Moës joue ses propres compositions en live. © PHOTO: Katie Cannon

L'homme garde un très bon souvenir de cette soirée qui a été immortalisée par une équipe de production vidéo. Une vidéo de sa représentation, éditée par l'artiste lui-même, est donc disponible depuis peu sur YouTube. «Je voulais filmer ma performance complète afin que je puisse utiliser le résultat final comme un outil promotionnel à envoyer aux agents et aux salles de concert au Luxembourg et à l'étranger pour leur montrer quoi et comment je joue, dans l'espoir de réserver plus de concerts.»



La musique, Mathieu a baigné dedans très jeune. «Je faisais de la batterie depuis l'âge de six ans. J'ai fait partie de certains groupes de rock et de jazz», dit-il Après ses études secondaires en Belgique, il partira une année en Californie. C'est là que son goût pour la musique électronique se réveillera, influencé par des groupes comme Daft Punk et Justice. «Et puis, vu que je ne pouvais pas emmener ma batterie à l'autre bout du monde, il fallait bien trouver quelque chose d'autre pour créer de la musique», sourit-il.

Vivre de la musique est un rêve, mais j'ai toujours été réaliste en termes de revenus et de succès. Mathieu Moës

Des études à Maastricht et en Angleterre ainsi qu'un échange à Singapour plus tard, il atterrira finalement au Luxembourg pour débuter sa vie active. Mais la composition ne le lâchera pas, loin de là. «J'ai essayé, petit à petit, de professionnaliser mon activité de musicien, si bien que je suis désormais déclaré comme un indépendant désormais, bien que je sois toujours employé à 100% auprès du CGDIS.»

Car Mathieu le sait mieux que quiconque, vivre de sa musique est très compliqué. «C'est effectivement un rêve mais j'ai toujours été réaliste en termes de revenus et de succès. L'industrie de la musique est difficile à percer en tant qu'artiste. C'est pourquoi depuis le début, mon plan a été d'avoir une carrière décente et plus "conventionnelle" en arrière-plan, pour garantir la sécurité et financer mes projets musicaux et de vie.»

Qu'à cela ne tienne, en attendant, Mathieu multiplie les projets. Son plus grand succès, c'est sans aucun doute son titre «Lux-Ville», une «dédicace» à sa ville d'adoption. Le titre a écoulé pas moins de 120.000 streams, rien que sur Spotify. «J'ai tendance à décrire ma musique comme une fusion de musique électronique avec des éléments orchestraux comme des cordes, des cuivres et de grosses percussions ethniques. Je suis notamment influencé par le compositeur de musique de film Hans Zimmer. J"aime aussi beaucoup l'artiste Worakls pour qui j'ai eu la chance de faire la première partie à la Rockhal en octobre dernier», explique l'artiste.

Mathieu considère son travail comme étant «assez éclectique». «Allant de chansons plus «poppy» comme «Lux-Ville» à de la house avec même une touche de melodic techno comme quelques-uns de mes derniers morceaux figurant sur mon album "Live and Surrounded by Friends".»