Au Luxembourg, 240 plateformes numériques seront bientôt mieux encadrées

Interdire la publicité ciblée à destination des mineurs, donner la possibilité aux utilisateurs de signaler des contenus illicites ou encore augmenter la transparence des contenus recommandés: le Digital Services Act (DSA) comprend une myriade de nouvelles règles adressées aux plateformes numériques. Et ces dernières ne concernent pas seulement Amazon, Google ou Meta.

Mis sur pied par la Commission européenne, ce texte vise à réguler les services numériques à travers l'Europe. Depuis le 25 août dernier, les très grandes plateformes numériques, à l'instar de Microsoft ou Apple, doivent déjà se conformer à ces nouvelles obligations, tandis que les structures plus petites sont invitées à s'y plier "dans les meilleurs délais". À noter que les dispositions du DSA entreront en vigueur en février 2024 pour l'ensemble des plateformes.

Sont concernés tous les sites internet qui permettent aux utilisateurs de charger leur propre contenu sur la plateforme. Des services d'hébergement aux réseaux sociaux en passant par les sites de petites annonces, comme d'Athome.lu, ce sont, au total, 240 plateformes qui sont concernées au Grand-Duché, selon une première analyse menée par le ministère de l'Économie.

Différentes obligations

«Le DSA constitue une étape importante dans la création d'un environnement en ligne plus sûr et plus équitable pour tous les citoyens», a souligné Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Économie, lors de la présentation de la transposition de cette directive européenne en droit national, ce lundi 11 septembre. Les utilisateurs pourront bientôt signaler plus facilement des contenus potentiellement illicites ou être mieux informés lorsqu'un contenu, des commentaires ou des résultats sont les fruits d'une campagne publicitaire d'une entreprise.

À cet égard, chaque pays membre de l'UE a été invité à proposer des «signaleurs de confiance», qui verront leurs alertes être traitées en priorité par les plateformes. Au Luxembourg, BeeSecure et l'Union luxembourgeoise des consommateurs ont été désignés.

Toutes les plateformes ne seront pas soumises à l'implémentation des mêmes dispositions, qui varient selon le rôle, la taille et l'impact de l'entreprise. Ainsi, les géants du numérique font l'objet d'une réglementation plus stricte que les petites structures. Par exemple, X, anciennement Twitter, propose déjà un outil permettant de signaler un contenu illégal dans l'Union européenne. «Il peut notamment s'agir de contenus pédopornographiques ou terroristes», illustre Franz Fayot.

Un contrôle organisé

Autre différence: les très grandes plateformes - qui sont au nombre de 19 selon la liste de l'Union européenne qui inclut Amazon, Google, YouTube ou encore Meta - seront surveillées par la Commission européenne. «Il est attendu de ces plateformes qu'elles soient proactives, avec notamment la rédaction de rapports annuels», souligne le ministre. En cas de non-respect de ces nouvelles obligations, elles s'exposent à de lourdes amendes.

Les autres plateformes concernées par le DSA seront en revanche contrôlées par le pays dans lequel la plateforme est établie. Au Grand-Duché, l'Autorité de la concurrence a été nommée autorité de coordination des services numériques et sera chargée de veiller à ce que les règles soient respectées par les 240 plateformes luxembourgeoises.

Parallèlement au DSA, le Digital Market Act (DMA), en vigueur depuis le mois d'octobre 2022 et transposé en droit luxembourgeois depuis mars 2023, entend mieux réglementer les pratiques commerciales des très grandes plateformes numériques. Appelées «gatekeepers», ces dernières contrôlent l'accès au marché en ligne à travers leurs pratiques anticoncurrentielles comme le référencement prioritaire de leurs propres produits et services. Ces pratiques sont désormais interdites afin que les marchés numériques deviennent plus justes et plus compétitifs, à la fois pour les petites entreprises et les consommateurs.