Au Schumannseck, les soldats de la Bataille des Ardennes peuplent encore la forêt

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Pour cette troisième étape, après la Höckerlinie à Orscholz, en Sarre, et le Sentier de la ligne Maginot à Cattenom, en Moselle, nous prenons la direction du nord du Luxembourg, près de Wiltz. La Bataille des Ardennes est un douloureux souvenir dans la région. Le Schumannseck en est le symbole le plus marquant. Un surprenant parcours en forêt permet de se replonger dans cette page d'histoire.

Le point de départ

Le Schumannseck est, comme son nom l'indique, situé au carrefour des routes N15 entre Ettelbruck et Pommerloch et N26 entre le lac de la Haute-Sûre et Wiltz. On y trouve, d'un côté de la N15, le café Schumann; et, de l'autre, un monument accompagné de panneaux explicatifs.

Le point de départ de notre balade se situe, quant à lui, à quelques centaines de mètres de là. Il faut suivre les panneaux "Site mémorial du Schumanneck 1944-45" pour y arriver, en emprunter notamment un petit chemin goudronné parallèle à la N15.

Lire aussi :

Un jeu de société transfrontalier sur la guerre

Il est possible de se garer là, en lisière de forêt, sur le bas-côté de cette petite route. Ou l'on peut aussi laisser son véhicule sur le parking du monument, au carrefour, et parcourir à pied les quelque 600 mètres jusqu'au point de départ de la balade. À noter qu'un arrêt de bus - Schumann - est desservi par différentes lignes.

La balade: de 1,2 à 3 km

Difficile de passer à côté de l'endroit précis où démarre le sentier. Des silhouettes grandeur nature attirent instantanément l'œil. Ces photos à taille humaine font la spécificité et l'intérêt du lieu, on va y revenir. Le chemin, assez large, s'élance à côté des ruines d'une maison détruite pendant la guerre - la maison Melchior - puis serpente entre les arbres. L'itinéraire, quasiment plat, est balisé par une flèche entourée d'un rond blanc.

Deux options sont possibles: une boucle de 1,2 km (environ 45 minutes en prenant le temps de lire les explications), ou une autre de 3 km (environ 1h45). Le choix se fait à l'endroit "place of reflection", où l'on retrouve une œuvre d'art plantée en plein milieu du bois, avec de grosses pierres disposées en forme de cercle à proximité. Contournez ces pierres par la gauche pour faire 1,2 km, par la droite pour les 3 km.

1 / 11 Le point de départ de la balade. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

2 / 11 Les ruines de la maison Melchior. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

3 / 11 Un abri reconstitué, en arrière de la ligne de front © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

4 / 11 Aujourd'hui encore, il est recommandé de ne pas trop s'écarter du sentier balisé. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

5 / 11 Un trou d'obus. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

6 / 11 La balade en forêt au Schumannseck est rythmé par plus de soixante silhouettes grandeur nature rappelant les violents combats de l'hivers 1944-45. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

7 / 11 La balade en forêt au Schumannseck est rythmé par plus de soixante silhouettes grandeur nature rappelant les violents combats de l'hivers 1944-45. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

8 / 11 La balade en forêt au Schumannseck est rythmé par plus de soixante silhouettes grandeur nature rappelant les violents combats de l'hivers 1944-45. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

9 / 11 La balade en forêt au Schumannseck est rythmé par plus de soixante silhouettes grandeur nature rappelant les violents combats de l'hivers 1944-45. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

10 / 11 Une œuvre d'art sur le parcours en forêt. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

11 / 11 Le café Schumann. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger























On le disait: tout l'intérêt du Schumannseck tient en ces silhouettes en noir et blanc qui jalonnent le parcours. Il s'agit de photographies prises pendant la guerre, voire pendant les combats de l'hiver 1944-45. On croise d'abord des habitants qui fuient, puis des soldats allemands et américains. Certaines silhouettes surgissent d'un seul coup dans le champ de vision et peuvent faire sursauter. Le calme de la forêt allié à ces dizaines de clichés grandeur nature - plus de soixante au total - donnent au lieu une atmosphère très particulière, émouvante.

Lire aussi :

«La durée de vie était de 90 jours...»

Tout le long du parcours, on peut aussi apprendre l'histoire du Schumannseck et des violents combats qui s'y sont déroulés, grâce aux nombreux panneaux didactiques qui rythment le chemin. Il est possible de scanner des QR codes sur smartphone. On découvre aussi des abris reconstitués, un énorme trou d'obus et, évidemment, des "foxholes" creusés par les soldats américains pour tenter de se protéger.

L'histoire du lieu

Les combats du Schumannseck ont duré un peu moins d'un mois, du 27 décembre 1944 au 21 janvier 1945. C'est un épisode marquant et sanglant de la Bataille des Ardennes. «L'horreur du champ de bataille est difficile à imaginer. A tout moment, des obus tombent du ciel, le sol est couvert de mines et, surtout, les tireurs d'élite provoquent un climat de terreur: le danger est partout (...) Les camarades blessés souffrent, crient, gémissent... puis se taisent», peut-on lire sur un panneau.

Le parcours raconte l'horreur des violents combats. Mais il y a aussi des photos apaisantes. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

Les combats se font parfois au corps-à-corps. Le bilan humain est terrible, les morts se comptent par milliers. Et il y a aussi les blessés, les mutilés, et un traumatisme prégnant pour beaucoup de soldats.