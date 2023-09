«Avec ces plans, Dudelange sera coupée en deux»

Share this with email

La sonnerie d'avertissement retentit, les lumières rouges clignotent, les barrières commencent lentement à se fermer. Derrière, un petit embouteillage se forme avec plusieurs voitures. Ce scénario, qui se déroule au passage à niveau situé juste à côté de la gare centrale de Dudelange, est une image qui fait partie du quotidien dans la commune du sud. La ville, traversée par la ligne CFL 60 reliant Bettembourg à Volmerange-les-Mines, compte un nombre record de quatre passages à niveau et quatre arrêts de train.

Peu de gens le savent mieux que Jacques Dondelinger. Ce retraité vit avec sa femme non loin du centre-ville et regarde les voies de l'autre côté de la rue depuis la fenêtre de son salon. «Chaque fois que les barrières de la gare se ferment, un bouchon se forme», raconte-t-il. Et ce quatre fois par heure, c'est en effet le nombre de fois où le train passe, deux fois en direction de Bettembourg et deux fois en direction de la France. «Les barrières sont généralement fermées pendant cinq minutes, pour quatre trains par heure, cela signifie donc que les barrières sont fermées pendant 20 minutes par heure», calcule Dondelinger.

Des trains directs vers Luxembourg-Ville sont prévus

«De telles situations n'existent dans aucune autre commune de la région», constate Dondelinger en énumérant quelques exemples : «A Esch, il n'y a plus qu'un seul passage à niveau à la Hiehl, mais il disparaîtra lors de la suppression de la ligne ferroviaire d'Esch vers Audun-le-Tiche. Dans la commune de Differdange, il ne reste également plus qu'une seule barrière. À Schifflange, toutes les barrières ont été supprimées au cours des dernières années».

1 / 2 Jacques Dondelinger souhaiterait voir disparaître la ligne ferroviaire entre la gare centrale de Dudelange et Volmerange-les-Mines. © PHOTO: Sibila Lind

2 / 2 Dondelinger considère avec scepticisme les plans relatifs au futur concept de transport à Dudelange. © PHOTO: Sibila Lind





Cette tendance à la suppression des barrières ferroviaires n'a pas encore atteint Dudelange. Mais cela devrait changer à l'avenir. Le plan national de mobilité 2035 (PNM 2035) fixe en effet un objectif ambitieux pour la commune du sud : D'ici 2028, deux trains directs par heure doivent être proposés vers Luxembourg-Ville ainsi qu'une liaison supplémentaire par heure vers Bettembourg. En outre, les quatre barrières ferroviaires de Dudelange doivent disparaître, y compris celles de la gare centrale. Mais Dondelinger y voit plutôt un problème qu'une solution. Il craint que la ville ne soit définitivement coupée en deux. Il sera alors beaucoup plus difficile pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes de traverser les voies.

«Selon les plans, il n'y aura à l'avenir plus que deux possibilités pour passer d'un côté à l'autre en voiture», déplore Dondelinger. D'une part, cela devrait être possible via le pont déjà existant entre le quartier italien et le skatepark du futur quartier Neischmelz. D'autre part, un nouveau passage souterrain doit être créé à la gare centrale, qui partirait de l'actuel parking derrière la gare et passerait ensuite sous les voies jusqu'à la morgue de la rue de Luxembourg.

La rue actuelle de la gare centrale devrait disparaître pour laisser place à un passage souterrain pour piétons et cyclistes. © PHOTO: Bureau d'architectes Christian Bauer

Jacques Dondelinger ne pense pas grand chose de ces plans. Au lieu des plans définis dans le PNM 2035, il propose une autre solution : La ligne CFL en provenance de Bettembourg devrait s'arrêter à l'actuelle gare centrale de Dudelange et être élargie à deux voies. Le reste de la ligne ferroviaire entre la gare centrale et Volmerange-les-Mines devrait être complètement supprimé. A la place, des bus pourraient faire office de navette et amener les passagers de la ville frontalière française et des différents quartiers de Dudelange à la gare centrale. Il a déjà présenté ses propositions au collège échevinal et le ministère de la Mobilité, responsable du projet, a également été consulté.

Le quartier de Neischmelz doit donner de l'élan à la ligne ferroviaire

Mais on souhaite s'en tenir aux plans du PNM 2035 et on rejette ainsi l'idée d'un bus pour remplacer le train. «Le train reste la solution la plus attractive pour Dudelangz», explique-t-on au ministère en réponse à une question du Luxemburger Wort. Un avantage du train : la nouvelle ligne entre Bettembourg et la capitale permettra à l'avenir de proposer deux trains directs par heure de Dudelange vers Luxembourg-Ville ainsi que vers la Nordstad.

«Un bus serait plus lent que le train et impliquerait un changement de train supplémentaire pour tous les passagers», expliquent les responsables du ministère. De plus, le volume actuel de passagers, avec environ 2.800 passagers transportés par jour (situation en janvier 2023), justifierait le maintien de l'exploitation de la ligne ferroviaire entre Volmerange-les-Mines et Bettembourg.

La ligne ferroviaire s'arrête dans la ville frontalière française de Volmerange-les-Mines. © PHOTO: Sibila Lind

Le ministère fait en outre référence au potentiel de passagers lié au nouveau quartier Neischmelz prévu au sud de Dudelange. Ce quartier, qui sera construit sur les friches industrielles de l'ancienne usine sidérurgique Arbed, devrait accueillir à l'avenir plus de 3.000 personnes. «Cela entraînera une augmentation sensible du potentiel de passagers», explique-t-on au ministère.

«Au vu des chiffres actuels, de l'amélioration prévue de l'offre, de l'augmentation future du nombre de passagers potentiels et du fait que les arrêts à Dudelange sont tous bien situés et centraux, il n'est actuellement pas prévu de modifier le système de transport à Dudelange», résument les responsables.

Entre Esch et Audun-le-Tiche, le train cède la place au bus

Selon eux, il est difficile de faire des parallèles avec la ligne ferroviaire entre Esch et Audun-le-Tiche, qui sera supprimée à l'avenir. «Le nombre de passagers de cette ligne est trois fois moins élevé que celui de Dudelange. De plus, les trains directs d'Audun-le-Tiche vers Luxembourg-Ville sont difficilement réalisables», argumente-t-on au ministère.

Entre la ville frontalière française et Esch, les bus seraient la meilleure alternative par rapport au train. Aujourd'hui déjà, les navetteurs de la région d'Audun-le-Tiche, Micheville et Villerupt seraient nettement plus nombreux à prendre le bus que le train. «Le principe de remplacer la navette ferroviaire par des bus qui n'ont pas leur terminus à Audun-le-Tiche même, mais qui vont nettement plus loin en France, vise à aller chercher le plus grand nombre de personnes quasiment devant leur porte et à les amener le plus rapidement possible à la gare centrale d'Esch», justifient les responsables du ministère.

La première barrière devrait disparaître dans quatre ans

Mais revenons à Dudelange. Là-bas, les objectifs fixés dans le PNM 2035 sont poursuivis. D'ici quelques années déjà, les premiers résultats seront visibles. «Les travaux de suppression des barrières commenceront en 2026, et en 2027, la première des quatre barrières de Dudelange devrait avoir disparu. Les plans de suppression des trois barrières restantes sont actuellement en cours d'élaboration. Il est prévu qu'elles disparaissent progressivement à partir de 2027. Un calendrier précis de la date à laquelle la dernière barrière appartiendra définitivement au passé n'est pas encore fixé», indique-t-on au ministère de la Mobilité.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin