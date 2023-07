Avec Mellis, les amoureux du miel ont enfin leur boutique dans la capitale

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Du miel en veux-tu en voilà! Depuis le 14 juillet, le pop-up Mellis bourdonne dans la cellule commerciale idéalement localisée au centre-ville, rue des Capucins. «Ici, les curieux vont découvrir tout un univers autour du miel», annonce Paul Thein, le cofondateur de Mellis, qui a pour la première fois pignon sur rue, dans une artère où, même au cœur de l'été, touristes, résidents ou simples travailleurs flânant en Ville pourraient être piqués par le concept.

Six ans après avoir lancé l'enseigne et quitté son job de responsable export chez Landewyck, l'homme a enfin matérialisé une forme de rêve: passer de l'e-commerce au commerce de proximité. Sans pour autant prendre racine puisque Mellis a été sélectionné par la Ville de Luxembourg pour occuper ces six prochains mois l'un des quelques pop-up éphémères que la capitale loue à un tarif raisonnable. «On fréquentait déjà les marchés locaux pour parler de notre concept et de notre histoire, mais une boutique, c'est bien plus concret».

Lire aussi :Des «pop-up stores» cherchent toujours preneur à Luxembourg

L'histoire de Paul pourrait se résumer à celle d'un grand-père qui possédait des ruches. Mais la vérité est ailleurs. C'est avant tout pour promouvoir l'apiculture, le miel «made in Luxembourg» et sensibiliser au sort si essentiel des abeilles pour l'équilibre environnemental et la biodiversité que ce passionné s'en est fait une spécialité, avec son associé Marc Ewert.

«La grande variété de ce que l'on peut faire à partir de cette ressource 100% naturelle est incroyable», insiste Paul. Désignant du doigt l'étagère accueillant de la Hunnegdrëpp, il illustre à la fois son propos et le sens de son parcours: «Cette eau-de-vie au miel luxembourgeoise est à l'origine de Mellis. C'est un produit qui a toujours été apprécié quand je le présentais à l'étranger dans le cadre de mon travail. Nous avons voulu le réinventer et le valoriser avec un design séduisant et de nouvelles saveurs.»

Lire aussi :Voici pourquoi les insectes disparaissent

Naturellement, la Hunnegdrëpp de Mellis se retrouve en bonne place dans le nouvel espace de vente situé tout près de la Grand-Rue. Ici, l'enseigne a une chance précieuse de convaincre une clientèle physique tout au long de ces mois. Pour y parvenir, la petite ruche propose 80 références de produits très variés.

1 / 3 Mellis s'est fait une spécialité d'aromatiser les spiritieux avec du miel. © PHOTO: Sibila Lind

2 / 3 Mellis propose un vin qui n'a pas le droit d'en porter le nom. © PHOTO: Sibila Lind

3 / 3 La liqueur de rhum au miel. © PHOTO: Sibila Lind







Ses best sellers d'abord, des spiritueux comme le rhum ou le gin, qui ont contribué à la petite notoriété de l'enseigne et font toujours la signature de Mellis: «Nous ne sommes pas des revendeurs, détaille Paul Thein. Notre expertise en matière de conseil et dans la conception de produits nous permet de définir et réaliser le packaging et le design, toujours en collaboration avec nos partenaires, producteurs sur le terrain.» Au Luxembourg comme à l'étranger. Illustration avec cette distillerie artisanale brésilienne qui participe à l'élaboration de la liqueur Mellis à base de rhum aromatisée au miel luxembourgeois.

Lire aussi :Pour protéger les abeilles, «il faut arrêter d'empoisonner la nature»

Chez Mellis, le miel se cuisine à toutes les sauces. De la moutarde, du ketchup, du vinaigre, du thé... Ces produits originaux côtoient bien sûr les pots de miel, confectionnés aux quatre coins du Grand-Duché.

1 / 8 Les thés glacés de la marque luxembourgeoise Ortea. © PHOTO: Sibila Lind

2 / 8 Le pollen produit par l'apiculteur Jungels-Hilgert. © PHOTO: Sibila Lind

3 / 8 Les savonettes végétales au miel et à la lavande. © PHOTO: Sibila Lind

4 / 8 Le miel d'acacia produit en France. © PHOTO: Sibila Lind

5 / 8 Les pots de miel made in Luxembourg. © PHOTO: Sibila Lind

6 / 8 La fleur de sel de Guérande parfumée aux fleurs. © PHOTO: Sibila Lind

7 / 8 Le miel certifié Hunnegkescht vient parfois de ruches situées en Ville. © PHOTO: Sibila Lind

8 / 8 Mellis propose des coffrets cadeaux et vise une centaine de références d'ici la fin de l'année. © PHOTO: Sibila Lind

















«Nous travaillons avec des partenaires locaux, dans les campagnes comme en ville, des apiculteurs avec lesquels nous travaillons depuis des années», détaille le locataire des lieux, un coffret de pots de miels issus de l'apiculture urbaine dans les mains. Des produits bio issus de ruches artisanales établies tout près de nos lieux de vie, comme au Kirchberg, à Bonnevoie ou à Gasperich. Mais le «Hunneg» vient aussi des Terres Rouges au sud (Zoller), des vignes de la Moselle luxembourgeoise (Miseler), ou plus au nord (De Beiekinnek). Autant d'exemples qui valorisent le savoir-faire luxembourgeois en la matière.

Ce réseau d'artisans locaux développé par Paul Thein et son associé est essentiel, car le premier estime à 3 à 4 tonnes de miel le besoin exprimé pour son commerce. Lequel ne cesse de croître.

Le pop-up Mellis est ouvert du mardi au samedi (10h à 18h), au 26 rue des Capucins © PHOTO: Sibila Lind

D'autant plus que, dans la perspective de l'ouverture de la boutique, la gamme de produits commercialisés s'est récemment diversifiée. Biscuits salés ou sucrés, cosmétiques, goodies... Mellis vise les 100 références avant la fin de l'année. Bzzz... C'est certain, l'enseigne butine sans retenue et se verrait bien devenir la reine des abeilles.