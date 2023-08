Avec son Vël'Ok, Sébastien est parvenu à relier Esch à Istanbul

«En 29 jours, j'ai traversé 10 pays en pédalant chaque kilomètre avec détermination et passion.» © PHOTO: DR/Challenging for Smiles

Le 18 juillet dernier, Sébastien Cayotte, originaire de Esch et enseignant dans le primaire, se lancait un nouveau défi fou: pédaler sur un Vël'Ok, les vélos en libre-service, d'Esch-sur-Alzette à Istanbul pour la bonne cause. Son périple, long de 3.000 kilomètres au total, à travers l'Europe s'est terminé il y a quelques jours, plus ou moins un mois après avoir entamé son aventure.

C'est sur les réseaux sociaux dédiés à son projet que le jeune homme de 28 ans a annoncé la bonne nouvelle. «En 29 jours, j'ai traversé 10 pays en pédalant chaque kilomètre avec détermination et passion. Après 2.858km, j’ai rejoint Istanbul et atteint mon objectif: emmener un Vël’OK (...) en Asie», lance-t-il.

Ce dernier ne semble garder que de bons souvenirs de son voyage qui lui a permis de vivre des rencontres inoubliables. «Avec des personnes qui embellissent notre monde par leur générosité et leur chaleur humaine. J’ai connu des moments de fierté, des moments de joie, mais également des moments difficiles. Le défi était de taille, le Vël’OK à trois vitesses est loin d’être un vélo conçu pour des longs trajets. Mais c'était justement ce défi qui donnait un sens profond à mon voyage».

Ce dernier rappelle également qu'au-delà de l'aventure personnelle, ce voyage avait une noble cause: soutenir la scolarisation des enfants et jeunes réfugiés au Rwanda. «En visitant le projet de CSI Lëtzebuerg, Maison Shalom International en avril dernier, j'ai été touché par la détermination de ces enfants à apprendre malgré les obstacles», dit-il, tout en remerciant ses sponsors ainsi que sa famille, ses proches et tous ceux qui l'ont soutenu. «Votre générosité continuera de motiver mon engagement pour des causes qui en valent la peine».

Pour la construction d'une école au Rwanda

Avant de s'élancer, Sébastien confiait qu'avec les dons récoltés, il souhaitait contribuer à l'achèvement de la construction d'une école et à la mise à disposition de suffisamment de matériel pour l'année scolaire en cours. «Les enfants doivent retrouver un peu de normalité. Souvent, il faut aussi faire un gros travail de persuasion auprès des parents. Tous ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école.»

«Je voulais plutôt aller dans le sens de mon métier et j'ai trouvé le projet qui me convenait auprès de l'organisation humanitaire CSI Lëtzebuerg. Dans ce cas, il s'agit concrètement d'une école dans la ville de Kigali au Rwanda, que j'ai visitée début juin. De nombreux enfants réfugiés du Burundi et du Congo y sont scolarisés. On voit et on remarque qu'ils ont déjà vécu de nombreux épisodes négatifs. Beaucoup d'entre eux sont très fermés et craintifs.»

On ignore encore quel sera le prochain projet solidaire de Sébastian. Rappelons que depuis huit ans, l'Eschois allie défis sportifs et aspect social: en 2015, il a relié le Luxembourg à Paris sur un Vel'oh, et les années suivantes, ses aventures sur un vélo de location l'ont mené à Amsterdam, Rome et à travers la France. Il avait également déjà effectué le tour du Grand-Duché, mais en trottinette.

Enfin, si son défi est terminé, Sébastien invite toujours tout un chacun à contribuer à la cagnotte en ligne mise en place en faisant un don. «Chaque euro compte et fait une réelle différence dans la vie de ces enfants qui aspirent à un avenir meilleur», conclut Sébastien.