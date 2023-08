Avons-nous vraiment un été pourri?

Ces derniers jours ont beau apparaître frais et maussades sur certaines régions, le bilan météo du mois de juillet est pourtant proche des normales, a annoncé Météo-France.

Ces derniers jours, c'est plutôt veste de pluie et parapluie que lunettes de soleil et crème solaire... © PHOTO: Shutterstock

Une météo très contrastée... C'est peu de l'écrire tant la météo du mois de juillet tranche avec celle de juin, qui a été le mois de juin le plus chaud et le plus ensoleillé depuis que les relevés météorologiques existent au Luxembourg. Alors que le mercure a atteint 30 degrés le mois dernier, il atteint péniblement ces derniers jours une vingtaine de degrés... Les parapluies nous ont aussi accompagnés une bonne partie du mois, laissant l'impression que ce début d'été a été «pourri» dans nos régions, alors que le sud de l'Europe étouffe sous la canicule.

Mais est-ce bien le cas? «Après un mois de juin très chaud sur l'ensemble de la France et très ensoleillé sur la moitié nord, juillet 2023 laisse un ressenti globalement frais», mais pourtant son bilan est en fait «proche des normales», indique Météo-France, l'institut de prévisions météorologiques français dans un communiqué.

Sur l'ensemble du mois et du pays, la température moyenne devrait se situer «entre 21,8 et 22 degrés, soit environ +0,8 degré au-dessus de la normale».

Il s'agit même du 15e mois de juillet le plus chaud depuis 1900. Et depuis février 2022, tous les mois ont été plus chauds que la normale dans l'Hexagone.

«On s'est habitué aux canicules»

Après l'été 2022, marqué par trois vagues de chaleur, on s'est en quelques sorte «habitué aux canicules» et «complètement déshabitué à ces périodes humides et fraîches qui arrivaient, même au coeur de l'été», a rappelé le climatologue Robert Vautard sur France Info.

Entre 2017 et 2020, nos régions ont connu «une série d'étés très chauds». Idem l'an dernier. «On n'avait plus l'habitude de ces séquences fraîches, mais sur le temps long, c'est normal d'avoir de la pluie ou des températures de 16 ou 18 degrés, même l'été sur certaines régions. Ça fait partie du climat tempéré», explique François Gourand, prévisionniste chez Météo-France.

Quel temps dans les prochains jours?

Ce temps humide et frais devrait encore perdurer quelques jours, en raison d'un système dépressionnaire centré sur la Scandinavie et l'Atlantique, qui dirige des masses d'air humide d'origine maritime vers nos régions.

Ce mardi, il fera encore pluvieux en matinée, selon le dernier bulletin de MeteoLux. Des averses localement orageuses seront possibles durant l'après-midi. Quelques faibles pluies pourraient aussi être au menu de la soirée et de la nuit prochaines.

Mercredi, le temps restera majoritairement pluvieux, avec des précipitations d'intensité modérée à temporairement forte en matinée. La pluie sera encore au menu des journées de jeudi et vendredi. Quelques gouttes pourraient encore tomber samedi en matinée, avant le retour des éclaircies et d'un temps plus sec dès l'après-midi et pour la journée de dimanche.