Barbara Agostino, nouvelle députée du DP à la Chambre

Ce mardi à la Chambre, la Pétangeoise Barbara Agostino a prêté serment. Elle succède à Max Hahn qui a été nommé ministre de la Famille suite au départ de Corinne Cahen du gouvernement après les élections communales. L'ancienne ministre a été élue dans la capitale le 11 juin dernier.

Barbara Agostino fera partie des commissions parlementaires sur le logement, l'énergie et le climat, la mobilité et la numérisation. Pendant la courte durée de son mandat, elle espère «faire passer encore l'un ou l'autre dossier».

Barbara Agostino n'est pas une inconnue au DP: en 2018, elle s'est présentée aux élections nationales dans le Sud pour les libéraux et elle est amie avec Corinne Cahen. C'est à Corinne Cahen et à son épouse Tilly Metz, qu'elle doit l'impulsion qui l'a poussée à faire le pas vers la politique, selon Barbara Agostino. Tilly Metz fait de la politique depuis longtemps et siège actuellement au Parlement européen en tant que députée des Verts.

Rappelons que le 11 juin dernier, Barbara Agostino a été élue conseillère communale dans la commune de Pétange avec 1.007 voix. La cinquième commune la plus peuplée du Grand-Duché est dirigée par une coalition CSV-LSAP avec à sa tête le bourgmestre Jean-Marie Halsdorf.