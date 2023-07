Beaucoup d'agitation autour du syndicat de bus TICE

Entre les réseaux sociaux et Chambre

Entre les réseaux sociaux et Chambre

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mardi dernier, la délégation du personnel du TICE (FGFC TICE) a publié sur Facebook un communiqué de presse qui a suscité la nervosité. Le président de la FGFC TICE y informe le personnel que le ministère de la Mobilité a fait savoir par écrit au syndicat d'autobus qu'il ne prolongerait pas la convention actuellement en vigueur, qui régit les moyens financiers du syndicat jusqu'à fin 2024. Le budget du Syndicat intercommunal des bus du Sud se compose en partie de fonds de l'Etat et de fonds communaux. L'Etat prend en charge une grosse partie du budget, en 2022, il s'agissait de 44,7 millions d'euros.

Lire aussi :Le plan lumineux d'un scientifique pour lutter contre la crise énergétique au Luxembourg

La délégation du personnel évoque des rumeurs selon lesquelles le ministère ne souhaiterait plus subventionner différentes lignes du TICE sur la base d'une nouvelle convention. «Les conséquences en seraient graves», poursuit le communiqué. Il s'agit d'emplois et «dans le pire des cas, de l'avenir du TICE».

Les rumeurs vont bon train

Dan Kersch (LSAP), entre autres, a réagi en se demandant s'il y avait réellement des responsables au sein du ministère de la Mobilité ou des Finances qui «pensent pouvoir réduire les ressources financières d'un syndicat de communes profondément enraciné dans le Sud». Si tel devait être le cas, ceux-ci devraient «s'attendre à une résistance acharnée».

Le bourgmestre de Käerjeng Michel Wolter (CSV) s'est également exprimé via le réseau social. Il ne peut que donner raison à la délégation du personnel, a-t-il déclaré. L'automne dernier, le gouvernement avait déjà prévu, «sans explication», de supprimer huit millions d'euros du budget du TICE.

Si la convention n'était pas renouvelée, le syndicat serait confronté à des problèmes financiers insurmontables. Entre 40 et 140 employés deviendraient alors superflus. «Il est temps que le Sud se réveille et fasse comprendre au gouvernement qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire !», déclare le bourgmestre de Käerjeng.

François Bausch tente de calmer les esprits

Jeudi matin, le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) a jugé nécessaire de faire une mise au point de sa part: une délégation de son ministère s'est réunie trois fois depuis décembre 2022 avec les représentants politiques du syndicat. Les négociations auraient été «très constructives».

La région du Sud est en pleine mutation et les «transports publics doivent tenir compte de cette métamorphose», indique le ministre. Pour répondre aux besoins de mobilité des travailleurs frontaliers, par exemple, il faudrait introduire ou prolonger un certain nombre de lignes de bus. «Cela peut par exemple se faire à l'étranger, au-delà des frontières», précise l'attachée de presse Kim Vo en réponse à une question.

Lire aussi :7 millions d'euros prévus pour les cabines de bus

Certaines lignes du TICE pourraient à l'avenir être remplacées par le RGTR. «Cela ne signifie pas pour autant que le TICE perdra ses lignes», précise Kim Vo. Celles-ci pourraient être davantage utilisées ailleurs, par exemple en ville. Le ministre estime qu'il est nécessaire d'«augmenter massivement» l'offre de bus dans le sud du pays. Tant le TICE que le RGTR circuleraient davantage à l'avenir.

En raison d'un règlement européen sur les services transfrontaliers, une nouvelle répartition des tâches entre TICE et RGTR serait inévitable. La convention actuelle se réfère encore à des contrats RGTR qui ne sont plus valables. François Bausch souligne que dans le cadre de cette réorganisation, «aucun emploi n'est menacé au sein du syndicat intercommunal TICE». Selon lui, le TICE continuera à jouer un rôle important pour desservir les quartiers intra-urbains et les relier aux nœuds de transport.

Aucun emploi n'est menacé au syndicat intercommunal TICE. François Bausch Ministre de la Mobilité

Le sujet qui fâche a également été discuté jeudi après-midi à la Chambre suite à une motion du député Marc Goergen (Pirate). François Bausch a clairement indiqué que le gouvernement ne s'ingérait pas dans la politique de recrutement du TICE. Si la convention en vigueur jusqu'à présent continuait à s'appliquer, le syndicat recevrait moins de moyens financiers. Il ne le souhaite pas et c'est pourquoi il a garanti au TICE que rien ne changerait pour les années 2023 et 2024. Cela a également donné lieu à de «longues discussions» au sein du gouvernement.

Le ministre de la Mobilité explique qu'il a discuté avec les syndicats au cours des derniers mois et se réjouit que la fédération nationale de l'OGBL l'ait soutenu. Celui-ci fait savoir dans un communiqué que les affirmations du président de la délégation du personnel du TICE «ne reposent sur aucune preuve concrète». Dès le mois d'avril, il serait apparu clairement lors d'un entretien avec le ministre qu'il n'y aurait pas de réduction de personnel, bien au contraire.

Lire aussi :Combien coûtent les transports publics gratuits à l'Etat luxembourgeois?

Michel Wolter, qui est vice-président du conseil d'administration du TICE, a contredit la présentation de François Bausch: «J'ai l'impression que le TICE est une épine dans le pied du gouvernement». S'adressant au ministre, il a déclaré: «J'affirme que les propositions présentées par vos fonctionnaires lors du dernier cycle de négociations ne signifient rien de moins que l'avenir du TICE est en jeu». L'excitation dans l'entreprise est «énorme».

Reste à savoir si la délégation du personnel se contentera des explications de la ministre de la Mobilité. Celle-ci avait indiqué dans sa lettre qu'elle avait demandé une rencontre avec François Bausch. Le ministre a confirmé que celle-ci aurait lieu la semaine prochaine. Il s'est toutefois montré surpris par l'urgence avec laquelle la FGFC TICE a demandé une rencontre. Celle-ci n'avait «jamais fait de demande par le passé. C'est ça qui est drôle. Ils ont dit maintenant que nous voulions une rencontre après avoir fait tout ce cirque en public». Sur le papier de mardi, la FGFC TICE se montre combative: «A partir de maintenant, il faut se serrer les coudes, surtout si des actions syndicales ne peuvent plus être évitées».

Contactée par le Luxemburger Wort à un numéro de téléphone indiqué dans le communiqué de presse, personne n'était joignable jeudi. La direction de TICE n'était pas non plus joignable jeudi pour un commentaire.



* Dans une première version de l'article, il a été dit par erreur que le président de la délégation du personnel avait déclaré, en réponse à une question, qu'il n'était «pas le bon interlocuteur» pour les questions concernant la lettre de presse de la FGFC Tice. Il s'agissait pourtant d'un malentendu: la déclaration a bien été faite lors d'un entretien téléphonique avec le Luxemburger Wort, mais elle n'a pas été faite par le président de la délégation du personnel. Le malentendu résulte d'une confusion entre les deux interlocuteurs.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin