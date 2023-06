Beaucoup de stocks et de promotions pour les soldes d'été 2023

Les commerçants luxembourgeois disposent d'un important stock de vêtements d'été, et ce, dans toutes les tailles. © PHOTO: Anouk Antony

Ils démarrent ce mercredi 28 juin en Lorraine. Les soldes ont en revanche déjà débuté depuis quelques jours au Luxembourg, tandis que les Belges devront attendre jusqu'au 1er juillet. Si les dates diffèrent selon les pays de la Grande Région, les clients peuvent cependant s'attendre à une situation similaire sur les trois territoires: les bonnes affaires seront légion cet été.

«La météo était assez mauvaise pendant la majorité du mois de mai, ce qui veut dire que les commerçants ont un certain stock à liquider, donc de belles promotions attendent les consommateurs», annonce Marc Herber président de la Femo (Fédération de la mode) . Les vêtements d'été ont en effet été boudés par les clients. «On a de très bons stocks dans toutes les tailles», confirme Claude Bizjak, directeur adjoint de la Luxembourg Confederation.

Un démarrage timide

Si certains n'ont pas attendu pour profiter de ces bonnes affaires, et se sont rendus en boutique dès le samedi 24 juin, la fréquentation des magasins lors de ce premier week-end de promotions n'a pas battu de records, d'après Marc Herber. «Cette année, avec la fête nationale, beaucoup de gens ont fait le pont et sont partis en week-end et donc n'étaient pas là», souligne le président de la Femo.

À la Fête nationale se sont ajoutées des températures particulièrement chaudes, ayant, elles aussi, un impact sur la fréquentation des magasins. «Quand il fait trop chaud, beaucoup de personnes, notamment la clientèle un peu âgée, ne se déplacent pas spécialement. Mais c'est rare qu'on ait des températures parfaites pour les soldes, si la température est défavorable pour les centres commerciaux, elle est favorable pour les zones piétonnes, ou bien l'inverse», estime Marc Herber.

On est dans une situation économique où il y a une certaine pression sur le pouvoir d'achat, ce qui rend les soldes encore plus intéressants pour le consommateur. Claude Bizjak Directeur adjoint de la Luxembourg Confederation

Alors que premier week-end rime habituellement avec gros chiffre d'affaires, le président de la Femo prédit que le second permettra de changer la donne. «Ce n'était pas génial pour un démarrage, mais c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Le deuxième week-end aura certainement un effet de rattrapage.»

Au-delà de l'important stock de mode saisonnale qui devrait booster les résultats des commerçants, un second facteur permet à Claude Bizjak d'aborder cette période de promotion avec positivité. «On est dans une situation économique où il y a une certaine pression sur le pouvoir d'achat, ce qui rend les soldes encore plus intéressants pour le consommateur», rappelle le directeur adjoint de la Luxembourg Confederation.

Marc Herber comme Claude Bizjak soulignent l'importance de voir la période de soldes d'été commencer plus tôt au Luxembourg que chez ses voisins. «Spécialement pour les magasins qui sont proches des frontières, ça joue», estime le président de la Femo. Pour le directeur adjoint de la Luxembourg Confederation, le Grand-Duché offre un autre avantage. «On a une offre très diverse au Luxembourg, qui diffère de celle de la Grande Région et qui nous assure une bonne fréquentation.» Pour en profiter, les consommateurs ont jusqu'au samedi 22 juillet.