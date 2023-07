Ben Polidori et Céline Achhammer à la tête des Pirates dans le Nord

Share this with email

Quatre candidats et cinq candidates sont en lice pour le Parti Pirate dans la circonscription de Norden. La liste est menée par Ben Polidori (33 ans, informaticien, conseiller municipal) et Céline Achhammer (25 ans, agent de front-office). Le candidat le plus âgé a 59 ans, le plus jeune 25 ans. La moyenne d'âge est de 40 ans. Deux candidats ont la double nationalité.

Les autres candidats sont : Emir Badic (27 ans, collaborateur CFL), Tom Hary (35 ans, magasinier), Mireille Liesch (53 ans, artiste), Raymond Remakel (59 ans, indépendant en pension d'invalidité), Cloé Timmermann (27 ans, agent immobilier), Mathilde Weigel (51 ans, retraitée) et Luc Winandy (49 ans, syndicaliste Ponts&Chaussées).